【渡輪加價】愉景灣往返中環航線申請大幅加價6成　成人單程票價擬增至73.6元

▲ 愉景灣渡輪票價申請大幅加價6成．（資料圖片）

愉景灣航運自2020年起至今一直錄得虧損，中環往返愉景灣渡輪票價劃一申請加價6成，其中成人單程票價擬由46元增至73.6元，已登記的愉景灣居民收費亦由33.5元增至53.6元，運輸署正審視有關申請。

運輸署近日向中西區區議會轄下交通運輸委員會提交文件，引述愉景灣航運表示，由於「中環—愉景灣」持牌渡輪服務受營運成本上漲，以及乘客量下跌等因素影響，即使政府自2020年起為該渡輪服務提供特別協助措施，以紓緩財政負擔，但其財務狀況仍不理想，至今一直錄得虧損，為使該渡輪服務能夠持續營運，愉景灣航運已向運輸署申請調整票價，建議票價劃一上調6成。

文件顯示，除了1歲以下小童維持免費，一般成人以現金或八達通繳付票價，擬由現時每程46元增至73.6元；65歲或以上長者，以及由成人陪同、1歲或以上但未滿12歲兒童，均擬由23元增至36.8元。

愉景灣居民使用已登記八達通卡支付的單程票價，成人由33.5元增至53.6元，長者由21元增至33.6元；26歲以下居於愉景灣的全日制學生由16.8元增至26.8元；小童票價由16.8元增至26.8元。

至於包括20程的「T卡」船票，成人票價亦計劃由730元增至1,168元，即平均每程由36.5元增至58.4元；長者及小童票價由365元增至584元，即平均每程由18.25元增至29.2元。

運輸署表示，現正審視申請，重申會嚴格把關，盡量減低票價調整對乘客的影響，同時協助渡輪營辦商維持財政穩健，繼續為乘客提供可持續的渡輪服務，署方會綜合審視營辦商財政狀況、營運成本、收入及回報變動預測、過往渡輪服務表現及公眾對渡輪票價調整的接受程度等，並會按既定機制審慎處理。區議會成員可於本周二（26日）前對票價調整申請表達意見。

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責任編輯：馮琪雅