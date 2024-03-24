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麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為冧爆咀嘴　新娘子感動灑幸福淚水

娛樂 17:22 2024/03/24

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熱門 超市大搜查 麥明詩 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

麥明詩與盛勁為。（陳慧安 攝）

十優港姐麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）因親友眾多，在昨日（3月23日）於元朗舉行婚宴後，在今日（3月24日）下午在酒店舉行婚宴，之後轉場在晚上於遊艇會舉行第3場婚宴。

約下時4時多，新娘子麥明詩以一襲白色露肩晚裝，翹實穿黑色西裝的丈夫盛勁為在遊艇會的大堂見傳媒，二人笑容非常燦爛，幸福滿溢。

麥明詩父母及哥哥一同與一對新人一起讓在場傳媒拍照，而相信麥明詩媽媽麥何小娟為女兒婚禮積極Keep Fit，可見她比以前瘦了。之後，新郎新娘與兄弟姊妹團合照。

麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為婚禮場地率先睇　馮盈盈低胸裝到場賀新人

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父母語重心長送祝福

當一對新人合照時，麥明詩提醒丈夫：「你不要把手放在我肚上，要放在腰。」引得在場人士大笑。而盛勁為笑言整日笑到很累，在場媒體即起哄叫他們咀嘴，新郎哥先錫新娘子的臉，之後就「360度咀嘴」，麥明詩冧爆又害羞。

在訪問時，麥明詩更兩度流淚，揮幸福淚水。因為要舉行一對新人要3場婚宴，一對新人表示直言覺累，不過3場婚宴補充稱：「在我們那麼累的情況，見到那麼多賓客衷心祝福，我們十分感動，我喊了很多次，要化妝師不斷幫我補妝。」

當被問最感動的地方是甚麼時，麥明詩回憶：「對父母講多年來的...。」說到此，感性麥明詩又再流淚，然後她抹眼淚後續說，父母贈放他們一本關於夫妻相處之道書作為禮物，說：「我覺得是他們好真誠的祝福，語重心長告知我們婚姻不容易，（現在）只是一個開始，希望我們今日開始可以一直走到最後。」

盛勁為表示自己眼濕濕是在向父母敬茶時，被他們一番話感動，說︰「我爸媽話恭喜我娶到好老婆，要『白手興家』，要加油！」記者問到是否應該是指開枝散葉，他指父母真的叫他要白手興家，並謂：「開枝散葉一定，他都想我快些生番個，讓他們抱孫。」

（陳慧安 攝）

盛勁為不用靠生仔食療

同時，麥明詩示長輩都叫他們年生貴子、三年抱兩，坦言雙方都是有計劃的人，表示會一步步實踐。

她更稱生小朋友不能有壓力，更爆盛勁為因結婚請10多天假，所以不用日夜顛倒，身心可以好一些，笑謂會把握時機。盛勁為稱自己飲食一向很健康，所以不用靠生仔食療。

麥明詩稱生小朋友不能有壓力，更爆盛勁為因結婚請了10多天假，所以不用日夜顛倒，身心可以好一些，笑謂會把握時機。盛勁為自信稱自己飲食一向很健康，所以不用靠生仔食療。

（陳慧安 攝）

麥明詩感動眼濕濕

另外，麥明詩曾公開大讚盛勁是好老公，而今日盛勁為也大讚她是100分好老婆：「她EQ好高，可能我某時候情緒比較波動，(爹地送的書有無用?)我看到忍耐兩個字。」

盛勁為表示籌備婚禮的過程非常吃力，但昨日的婚宴舉行後，覺得值得，因為大家都很開心。麥明詩稱有不少程序上是省略了，但他們都擺放多了時間在親朋好友身上，接受他們的祝福，亦都表達他們的謝意。她認為婚禮可以好簡單，但都需要很多人支持及幫助，所以他們都花多些精力時間去跟親友交流，讓他們有難忘的回憶。

他不忘大讚麥明詩為今次婚禮付出不少，指她每一方面是A。他說︰「我太太付出最多，係百分百無條件付出，佢整個過程一路做都冇怨言，我只可以從旁協助，我係做得少，我都覺得辛苦，但佢好犀利，仲可以安慰番我！」在旁的麥明詩聽到再次眼濕濕。

記者：游艾維

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