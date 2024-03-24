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【蛻變計劃】林煥光：不覺年輕人激進　籲主動提供空間助重新融入社會

社會 17:08 2024/03/24

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（蛻變計劃影片截圖）

「蛻變計劃」（計劃）2020年成立，旨在為反修例事件中25歲以下被捕青年及其親友提供支援。前行政會議召集人林煥光是計劃受助年輕人的導師之一，他接受訪問時指，不認為年輕人激進，只是解決問題的方式以及思考模式與成年人不一，「如果你認為唔同你就係激進，咁我覺得呢個就反而係成年人自己嘅問題」他又稱，人誰無過，更重要的是要考慮，年輕人接受應有的法律懲處後，「咁之後呢？我地想呢批人點樣呢？」，促主動提供空間，助年輕人融入社會，以正面態度處理矛盾。

林煥光表示，初初與受助年輕人接觸時，大家均很謹慎，自覺不論在年紀、人生背景及成長過程上均有很大差距，但當不同信念及背景的人返回初心，放開成見及預設障礙，總能夠找到可以互相溝通的位置，認為若要建設和諧、凝聚社會，可參考一下。他並提到，該年輕人代表著新世代某一類值得大家珍惜的人，「佢讀緊書，好有好奇心，有很多嘢會去追尋、思考，會尋求各方面嘅睇法」，形容自己很欣賞其特質。

被問到認為年輕人是否激進。他直言，「我唔覺得有任何一個年輕人佢係所謂嘅激進」，自己亦很欣賞每一代年輕人都有不同思維、視覺和解決問題的思考。

其實大家到咗咁上下年紀呢，就唔記得自己年輕嘅時候係點，如果你諗返自己後生嘅時候係點呢，我諗大家都唔會隨便用所謂『激進』，或者甚至是『離經叛道』呢類概括化嘅形容詞

他稱，年輕人初次面對現實、解決很多以前父母代其解決的困難時，他們會有自己的思考，並不一定要跟前人的一套。

呢種思考模式，如果你認為唔同你就係激進，咁我覺得呢個就反而係成年人自己嘅問題

林煥光並強調，所有人均曾犯錯，最重要是在錯誤裡學習，「但講就係咁樣講，有空間同無空間，可以差好遠。」又指，「懲教署」懲完也有個教字，而很多時候教亦重要過懲。

每個社會有佢自己每個時空裡面嘅法規，執行呢啲法規嘅時後，喺某些時空裡面可能要好嚴，但你要大家能夠心悅臣服、大家有共識同有凝聚力，就唔可以淨係講「嚴」，一定要有個「慈」。

他稱，若有關年輕人正讀書，應繼續給予機會及空間，主動讓他們能夠重拾並完成學業，以及畢業後有就業空間，相信對他們而言是一種很大的幫助及動力，亦能幫助他們融合社會；重申主動幫助他們重新融入社會非常重要，「因為好多時，尤其年輕嘅朋友，你唔主動提供呢啲途徑嘅時候呢，就會增加咗一種逆反心態」

你從社會角度去講，如果一個成員犯錯後，就write off，咁佢地就變晒負資產，無人想社會裡面越黎越多負資產，一定係想社會增值。

社會上有一批人，好大比例係年輕人，喺某啲時空做一啲社會認為佢哋不應該做嘅嘢，而他們都受咗應有嘅法律上指定他要受嘅懲處喇。咁之後呢？我地想呢批人點樣呢？你想佢永遠做社會上嘅負資產，定係你歡迎佢返黎做返社會嘅其中一個動力呢？

林煥光稱，不同地區、國家及民族在不容時空均有很多要處理矛盾額時刻，但最重要的是平復之後如何將其他情況，用正面態度處理，「正向嘅方向，永遠都是對嘅，總要有正向嘅一步。」希望能由小做起，慢慢引發更大的認同，幫助解決社會矛盾和幫助年輕人對社會更有歸心。

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責任編輯：TOPick港聞組

行政會議 就業 負資產 畢業 懲教署 社會矛盾

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