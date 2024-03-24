【23條生效】遊行示威墮煽動罪法網？　鄧炳強︰遵從相關法例絕無問題

▲ 律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強接受電視節目續就23條回應疑問。(資料圖片)

《基本法》23條完成立法並生效，社會關注，遊行示威會否墮入煽動罪的法網，保安局局長鄧炳強表示，在新法例下，市民仍享有遊行集會的權利，只要遵從相關法例絕對無問題。

律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強接受電視節目續就23條回應疑問。被問到如有市民透過不斷批評政府，希望令政府撤銷政策，會否涉煽動等罪。林定國指出，要視乎客觀環境，如果該人較為固執，不斷批評政府的意圖是希望政府做得更好，便很難推論屬純粹挑起仇恨；但如果當政府回應後，仍然不斷批評，便可能令人懷疑有關意圖，不過他強調，舉證責任在當局，亦有一定難度。

藏煽動刊物若無製造國安風險 料不構成犯罪

若市民藏有煽動刊物，是為了作歷史見證、留念、是否屬合理辯解？林定國表示，如果完全沒製造國安風險，則較大機會不構成犯罪，例如並非拿出來四處派發，而收藏數量都會作參考，「你不是1本，100本你不會用來紀念吧，會考慮你理由是否真確。」

非法披露國家秘密罪方面，有市民關注誤墮法網，林定國表示，如說出自己不知情，可能已足夠，「只要提出某些證據，或者你願意宣誓說我真的不知，可能法庭會接納。當然亦不是這麼簡單，我們都要考慮信不信，要視乎客觀環境。」

條例列明若符合若干條件，包括嚴重影響政府依法執行職能等，可披露國家秘密。被問到如果行政長官涉嫌沒申報利益，甚至貪污算不算？鄧炳強稱，是其中一個可能性，但反問：「如面對這樣情況，為何不可以向執法部門舉報？」林定國指，廉政公署都曾處理涉及高官公職人員行為失當的投訴，客觀事實證明可行。

非所有被通緝人士都屬指明潛逃者

另外，條例賦權保安局局長可注銷指明潛逃者的特區護照及專業資格等，不是所有被通緝人士都屬法定潛逃者，政府仍要先刊憲指明潛逃者，再就採取的限制措施刊憲。要評估「通緝之後嚴重性到哪裏，通緝他後有無繼續從事危害國家安全活動、從事多少，以及我們能夠實施的手段影響他多少。」

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記者：戴朗希