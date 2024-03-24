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【花墟重建】市建局稱計劃可令花店原區經營　並提供更多營運空間

社會 17:39 2024/03/24

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花墟（資料圖片）

市區重建局於本月15日展開洗衣街及花墟道發展計劃，有意見關注花墟的保育問題，擔憂重建令當地失去獨有特色。市建局行政總監韋志成表示，花墟一帶的樓宇平均樓齡已超過半個世紀，是次重建不單會加強現時花墟的特色和氛圍，更可保留其完整性。

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韋志成今日（24日）於網誌指，項目開展前曾委聘顧問，訪問逾60名花店營運者和700多名到訪花墟的市民，發現營運者面對的問題，包括缺乏足夠空間擺放貨物，上落貨位置及泊車位。

局方將興建多用途綜合大樓及地下公眾停車場，提供220個私家車泊位及約10個貨車泊位，方便花店使用。亦會騰出更多地面空間，讓花店展示貨物。

他強調，重建目標不單只保留現時花墟的特色，而是加強其特色和氛圍、為花墟注入多元發展及新活力，給予店舖營運者更多空間，更優質的營商環境，讓行業能長遠持續發展。

他指出，花墟一帶的樓宇平均樓齡都已超過50年，它們無可避免會隨著時間而老舊殘破。他又稱，若這些樓宇不是由市建局有序地重建，而是由不同的私人發展商以個別項目獨立發展，花墟的完整性會遭到影響，強調是次重建，市建局會為店舖租戶提供補償協助，以及過渡性或回遷經營的選擇，助花墟的氛圍和特色保存和延續。

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責任編輯：陳麗娜

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