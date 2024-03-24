【創新科研】城大參與研發禽流感病毒追蹤系統　有助降低傳播風險

▲ 城大學者Dirk Pfeiffer有份參與研發「EPINEST」系統，能更全面追蹤牲畜疾病風險。（城大提供圖片）

禽流感持續影響全球公共衞生及畜牧業生計，禽流感不時為全球帶來禽畜養殖風險，城市大學與英國牛津大學等大學合作研發先進電腦工具，用作追蹤禽流感病毒在不同時間及地域的傳播，研究將有助決策者更清楚了解全球食物系統傳染病威脅，從而更有效作出針對性預防及干預措施，把風險減至最低。

城大周德豐講座教授（健康一體化）兼健康一體化及政策應用研究中心主任Dirk Pfeiffer，聯同全球挑戰研究基金健康一體化家禽中心的跨學科專家，合作研發創新模型工具名為「EPINEST」（家禽運輸系統流行病傳播網絡模擬），追蹤孟加拉國內禽流感病毒、引致食物中毒的細菌（例如彎曲桿菌和沙門氏桿菌），以及帶有抗生素抗藥性基因的細菌，如何通過雞隻農場、市場及運輸系統網絡傳播。

城大形容，系統將人類、家禽養殖生產地與運輸批發網絡聯繫起來，結合多個領域的實證數據，包括農場面積、農場相隔距離、家禽在不同網絡點停留時間，以及「從農場到餐桌」過程中各個轉換混合模式，可準確預測不同網絡點上出現疾病風險。系統根據家禽樣本及病原體排列的生物數據，可更準確地評估疾病傳播風險。

以往模型只集中研究農場和市場等有限範圍疾病傳播，新研發工具則有系統地全面研究從生產至分銷等多個網絡的病原體傳播。團隊成功模擬禽流感病毒動態，找出從農場到市場的早期新病毒株傳播地點，亦可同時模擬多個病毒變種，有助團隊確定病毒混合轉換的模式。

Pfeiffer說，禽流感不時為全球帶來禽畜養殖風險，經常須撲殺可能帶病毒的家禽，影響動物福祉及農民生計，禽流感同時會導致野生禽鳥數量減少，並可能引發人類大流感以至大規模流行病，系統可讓政策制訂者和決策者有效作針對性干預行動及評估，以降低疾病風險。

▲ 禽流感引致須撲殺可能帶病毒的家禽，影響農民生計。（城大提供圖片）

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：馮琪雅