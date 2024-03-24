【區議會】麥美娟︰有信心全體區議員能在本月底前開設辦事處

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟表示，有信心470位區議員可以在本月底前開設辦事處。（容海恩fb圖片）

《區議員履職監察制度指引》列明，新一屆區議員上任3個月內須成立最少一個地區辦事處，民政及青年事務局局長麥美娟表示，有信心470位區議員可以在本月底前開設辦事處。

早前有報道指，有203名區議員在4月1日限期前仍未開辦事處，佔區議員總數44%。麥美娟今早出席活動後見傳媒時表示，過去的3個月中，知道區議員十分急趕，要依房屋署一些程序，包括抽籤、簽約、裝修等，以盡快在今月底前開設辦事處。

麥美娟指，區議員在宣誓後，已馬不停蹄在地區工作，包括開設流動服務站、與關愛隊合作進行探訪、聯絡政府部門，例如在農曆新年前在地區做環境清潔工作等等，體驗在完善地區治理下，形容第七屆區議會區議員每一位都是盡心盡力為市民服務。

「三會」名單適時公布 最重要發揮協同效應

至於「三會」成員的委任，麥美娟表示，「三會」在地區治理工作發揮很大作用，亦有跟區議員及關愛隊合作在地區開展服務，「三會」成員委任名單正嚴謹甄選中。被問到是否意味不排除委任區議員擔任「三會」成員，她未有正面回應，僅指委任名單會適時公布，強調最重要是令「三會」跟區議會及關愛隊發揮協同效應。

被問到會否委任泛民人士為「三會」成員，麥美娟表示，關鍵是考慮人選是否熟悉地區，「最重要合適、有能力、服務社區」。

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記者：戴朗希