【藝術三月】工銀亞洲連續12年贊助藝術節閉幕演出 劉亞干：將繼續支持香港文化藝術建設
社會 18:41 2024/03/24
第52屆香港藝術節閉幕演出已於上周五（22日）舉行，今年是中國工商銀行（亞洲）連續第12年獨家贊助香港藝術節閉幕演出，支持政府「藝術三月2024」活動。
中國工商銀行（亞洲）董事長兼執行董事劉亞干表示，中國工商銀行（亞洲）透過金融力量豐富市民文化生活，推動香港文化藝術事業高質量發展，助力香港打造中外文化交流中心樞紐地位，將「國家所需，香港所長，工銀亞洲所能」落到實處，並將繼續支持香港文化藝術建設，全力支持政府盛事經濟各項舉措。
香港藝術節協會副主席盧景文則表示，香港藝術節一直傾力籌辦此項藝壇盛事，並配合國家長遠發展藍圖，促進中外文化交流，推動創意產業發展，彰顯香港作爲國際藝術樞紐的地位。
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責任編輯：馮琪雅