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麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大打擊

娛樂 19:30 2024/03/24

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十優港姐麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）今晚（3月24日）在遊艇會舉行第3場婚宴，林作媽媽王莉妮以一身粉紅色打扮有到場，不過林作沒有到場。

林媽媽接受在場媒體訪問表示，是麥明詩邀請她今晚到來，說：「Louisa是我契女，她做不到新袍就做契女。」她表示出席今晚婚宴不會感尷尬，說：「其實我們不時見面，相約飲茶。」

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林作媽媽出席麥明詩與盛勁為婚宴。（陳慧安 攝）

曾為兒子箍煲

同時，林媽更大讚新郎稱盛勁為，說：「好靚仔、好有型又好有擔當，Louisa找到幸福。」還苦笑稱：「髮型比我兒子型，又夠高，我個仔...不是踩自己個仔，一比起來...。」

林媽更透露以前一直用盡方法為兒子與麥明詩箍煲，無奈說：「娛樂圈很多（復合例子），比如鄭秀文（分手）7、8年也可以（復合），可是（兒子與麥明詩）最終不可以（復合）。」不過她也表示既然上天如此安排，她也沒辦法，稱：「只能是祝福。」

林作媽媽出席麥明詩與盛勁為婚宴。（陳慧安 攝）

林作大受打擊

至於被問為何林作今晚出席婚宴，她笑著回答說：「沒人邀請他。」不過林媽媽補充林作有要她代為祝麥明詩新婚快樂、早生貴子。

林媽媽也稱，渴望兒子早日結婚生小朋友。而問林作與裕美早前拍婚照是否好事近，林媽踢爆：「他受了刺激，其實他影（婚照），我也不知，睇新聞時才知，我有安慰他看開些，大家再見也是朋友。」

林作媽媽出席麥明詩與盛勁為婚宴。（陳慧安 攝）

接受裕美做新袍

問林媽是否現在批准林作娶裕美，她直言已接受對方，說：「自從兒子入院（裕美悉心照顧），我便接受了。」更稱，希望兒子今年內結婚，屆時會請麥明詩來飲。

被問會給「準新袍」裕美多少分，林媽想了一想笑說：「合格。」解釋指，因在去年8月才接受裕美，所以仍要一些時間才可以給對方更高分數。

另外，今晚出席婚宴賓客尚有曾俊華、唐詩詠、黃德斌、劉珮玥、戚其義、翁嘉穗夫婦、吳業坤、江美儀、戴祖儀、陳庭欣、丁子朗等。

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