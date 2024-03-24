【虐兒案】社署將為4歲受傷女童制訂合適福利計劃　學校啟動危機處理小組跟進

▲ 九龍城沙浦道御．豪門發生懷疑虐兒案。（曾秋文攝）

九龍城發生懷疑虐兒案。昨日（23日）沙浦道御．豪門寓所1名4歲女童被兄長發現昏迷，送往伊利沙伯醫院治理，情況危殆，事後揭發女童懷疑曾被襲擊，身上有多處瘀傷痕迹，警方同日以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，在油麻地拘捕受傷女童的38歲朱姓母親。

教育局今日回覆表示，十分關注事件並深感難過，知悉事件後已即時聯絡有關學校及辦學團體，學校已啟動危機處理小組跟進，會為有需要的學生、家長及教職員提供輔導服務。教育局亦會繼續與學校保持緊密聯絡，以提供支援和協助。

發言人續指，政府非常重視兒童的福祉，一直透過通告、指引和培訓等提醒學校須及早識別及支援有需要的學生，如學校懷疑有學生受虐，應首要關注學生的安全及其最佳利益，並根據教育局的指引，以及社會福利署聯同相關政府部門、非政府機構及有關專業人士制定的「保護兒童免受虐待 - 多專業合作程序指引」，採取合適的措施，為有關學生及其家庭提供所需協助。

社署則表示，有關女童及其家庭並不是社署社工的跟進個案，據了解受傷女童的2名胞兄已交由其親屬照顧。署方續指，社工會接觸有關家庭，並會召開保護懷疑受虐待兒童多專業個案會議，為有關兒童制訂合適的福利計劃及作出跟進。

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