ERROE成員丨郭嘉駿193新歌《B出口》助兄弟圓夢　阿Dee何啟華初嘗執導滋味

▲ 阿Dee為193執導《B出口》MV。

ERROR成員郭嘉駿（193）在今年首支派台作品《B出口》將於周二（3月26日）面世，這次他特別找來好兄弟何啟華（Dee）處女執導，而Dee終於一嘗導演滋味，卻是百感交集，又愛又恨。



193邀Dee執導新歌《B出口》，原來有段古，193道：「誠邀Dee導演加盟係出於同理心。Dee每隔幾個月就話拍MV可以搵佢做導演，當然冇人理佢，但大約係半年前，有次ERROR 4個人都喺度，佢又再講多次，下次你哋拍MV不如我做導演，然後我目睹肥仔同保錡冇出聲，然後走咗，但我肯定佢哋係聽到！Dee好似好尷尬，又冇出聲扮冇講過。我目睹呢個畫面，同理心發作，就搵Dee大導合作，圓佢夢。」

【ERROR】193寄望《枱底隧道》成功突圍 肥仔與阿Dee各有「願望清單」

▲ 阿Dee為193執導《B出口》MV。

193想令兄弟「夢想破滅」



今次俾Dee首嘗當導演的滋味，193坦言是想「完結」對方的導演夢，說：「做過之後佢可能會知道自己冇做導演嘅資質，以後唔再做。」

他續指：「其實今次佢應該都學咗好多嘢，會發現導演原來要計Budget，又有啲Sponsor要還，佢自己都要幫手還。又因為Budget有限，係要有Budget Plan，太多天馬行空諗法係唔得。以前拍《ERROR大冒險》，Dee有好多天馬行空諗法拍唔到，就係因為唔夠Budget，所以到今次拍MV， 真係要預算Budget，佢就要喺有限Budget下，睇下可以最盡做到啲乜嘢。」



雖說想令兄弟的夢想破滅，但193又對Dee的執導能力大讚道：「佢導得幾好，因為佢係專業演員，同埋係1億票房嘅男配角同埋係幾百萬電影男主角，所以佢有演戲經驗，Guide得幾好，指示好清晰。」

▲ 阿Dee為193執導《B出口》MV。

Dee初嘗執導滋味



至於榮升大導的Dee，被問到初嘗執導的感受，他即說：「梗係好大壓力啦！除帽你就會見到我啲頭髮甩晒！冇返一年半載都唔會再做導演。」

不過Dee又好很喜歡當導演的感覺，他解釋：「今日已經好爽，拍到自己想拍嘅嘢，試到自己想試嘅嘢，呢個亦都係我拍MV嘅目的：我睇到啲好嘅嘢，想自己實踐返出嚟，睇下Work 唔Work，點樣Work。我又冇Solo歌，所以好唔Gur有Solo歌嘅人喺度浪費公司資源，所以我要用呢個方法一齊浪費公司資源。」

▲ 阿Dee為193執導《B出口》MV。

參考《無痛失戀》



首次執導MV，Dee以帶故事性的手法去表達《B出口》的內容，另外又參考占基利、琦溫絲莉合演的經典電影《無痛失戀》去構思整個MV。

Dee說：「成個故仔都係靠我睇《無痛失戀》，然後我好白痴錄住電視芒，自己砌個Storyboard。我鍾意錄低自己鍾意嘅片段，然後亂砌出嚟，去做一個指標去開始呢個拍攝，但當中都有原創嘢，有自己一啲諗法都有放落去。你可以當我係九龍灣塔倫天奴，佢都係拍得幾部啫。至於其他畫面係嚟自睇其他戲，咁所有嘢就係砌出嚟！」

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5