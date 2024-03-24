【藝術三月】藝術@維港2024明起維港兩岸舉行　5藝術展覽免費入場

▲ 「藝術@維港2024」明目（25日）至6月2日在維港兩岸舉行。（梁偉榮攝）

康文署主辦的大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」明日（25日）至6月2日在維港兩岸舉行，活動由5個藝術項目組成，其中添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）設有多個大型發光蛋裝置的「teamLab：光漣」展覽及由本地藝術團隊LAAB Architects及藝術家郭達麟製作的「藝術有理」展覽。

team Lab創辦人豬子壽之表示，香港是一個很好的城市，團隊在政府邀請下，決定來港參與項目。他又指，團隊首次創造這麽大型的作品，加上要將巨型蛋由海上連接到陸地上，及考慮香港天氣，時刻留意風的強度等，是策展的一大挑戰。他表示，希望觀眾可以在展覽空間中漫步，感受氣氛。

政務司司長陳國基表示，「藝術@維港」2022年首次推出，以創新方式糅合藝術、科學和科技，受本港及世界各地旅客歡迎，今年載譽歸來，並增添更多合作夥伴和國際級藝術家。他強調，香港文化藝術的力量能夠團結各界、激發創意，締造優質社會經濟，讓廣大民眾受惠。他續稱，期待與各持分者合作，打造盛事經濟，令香港成為更活躍、更宜居的城市。

第二屆「藝術@維港」由5個藝術項目組成。港島方面，添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）設「teamLab：光漣」展覽和「藝術有理」。「teamLab：光漣」展覽由康文署夥teamLab 打造，展示兩件藝術作品，其中《持續站立的生命》設數百個色彩繽紛的發光蛋狀物隨着與觀眾互動而變換顏色和音效；《呼應之樹》則讓園內數十棵樹木與蛋狀物呼應，不斷變換光色與音調。「藝術有理」則展出兩組以光的本質和特性為主題的互動藝術裝置，分別是由本地藝術團隊 LAAB Architects 創作的《維港盃》和藝術家郭達麟的《薛丁格床》，期望透過該等融合科學與藝術、充滿玩味和創意的藝術裝置，激發觀眾探索作品科學主題的好奇心。

尖沙咀則分別展出由 K11集團帶來的波蘭裔德國籍當代藝術家柯維德的雕塑、信和集團的《流動光影》藝術展和領賢慈善基金的梵高展覽。其中，領賢慈善基金的項目亦獲得文化體育及旅遊局的「文化藝術盛事基金」資助。

「teamLab：光漣」於指定時間設特別參觀時段，市民須透過Klook預約系統預約及持有有效門票二維碼入場，其他展區及展覽則毋須預先登記，展覽建議參觀時間約為30至45分鐘。

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記者：吳穎嵛