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【藝術三月】teamLab發光蛋明起中環展出　康文署：視乎情況加推預約名額

社會 22:13 2024/03/24

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康文署副署長譚美兒（左四）表示，樂見市民對展品反應踴躍。（梁偉榮攝）

康文署主辦的大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」明日（25日）至6月2日在維港兩岸舉行，其中「teamLab：光漣」展覽，兩小時內已派出數萬張首日參觀的門票。康文署副署長譚美兒表示，樂見市民對展品反應踴躍，署方會視乎情況加推預約名額，亦會與旅遊業界合作，安排個別旅行團以特別群組預約。

譚美兒表示，teamLab設香港團隊負責有關項目，今年1月起進行設定及燈光測試等。她表示，展覽首次將5米高的展品於海面上展示，團隊進行多次抵抗強風測試，如遇到強烈颱風，或有需要將展品收起。她又指，活動面對很多挑戰，包括要在戶外進行、及面向不同觀眾，揀選作品時要考慮不同年齡層，期望公眾可以在維港漂亮的景色下欣賞作品。

被問及為何未有如新加坡或其他地方在舉辦teamLab展覽時向市民收費，她表示，希望打造藝術品牌的同時，吸引更多市民及旅客參觀，稱展覽作為公眾藝術，希望與更多人分享，並提供誘因予旅客來港。

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記者：吳穎嵛

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