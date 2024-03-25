【尤德獎學金】中二暗瘡治療啟發讀藥劑　港大博士生冀推動本地科研及基層醫療

▲ 尤德獎學金其中兩名得獎學生陳浩雲（左）與李修朗（右），分別希望改善本港醫療及基建。（朱永倫攝）

尤德爵士紀念基金第37屆獎學金頒獎禮昨日 (24日）舉行，其中兩名應屆得獎學生分別希望改善本港醫療及基建。土生土長、香港大學藥物輸送學博士生受初中醫治暗瘡經歷啟發，升讀港大藥劑並繼續進修，曾透過社區外展服務發現市民對藥物認識不足，冀推動基層醫療，並為本地生物科技及藥監局發展作貢獻；另正研發吸入式納米藥物，盼推展至臨床研究。

研吸入式納米藥 獲5萬元獎學金

今屆尤德爵士紀念基金獎學金共撥出319萬元，向約930名學生、3名學徒及5名在職人士頒發獎學金。2023/24學年研究生獎學金得主、港大藥物輸送哲學博士生陳浩雲獲得5萬元資助，他分享在中一時受暗瘡問題困擾，靠皮膚科醫生用藥成功治療暗瘡，繼而對藥物範疇產生興趣，遂於高中選修理科，及後更選擇修讀港大藥劑學，並屬少數選擇繼續攻讀博士、從事科研的藥劑畢業生。

陳浩雲曾於前年參與社區外展服務「藥賢行者」，為市民提供藥物教育及諮詢服務，發現有濕疹患者不了解類固醇藥膏用法，故盼增強藥劑師在基層醫療的角色。陳亦提及，現正研發吸入式納米藥物，透過將納米粒子變成適合吸入肺部的乾粉，精準治療肺炎、肺癌等病症，提高成效，並盼日後拓展至其他病症。他正就項目向美國及中國申請專利，並期望將項目推展至臨床應用，在10至15年後面世。

陳浩雲指，自己「生於香港」，同時在香港接受藥劑本科教育，故希望推動本地藥劑及生物科技界發展，在研究外亦會參與教學，以訓練更多獨立、幫到病人的藥劑師，「大家常說香港像在走下坡，希望盡自己一分力扭轉趨勢」。他亦希望藥劑師日後可按病歷為病人配藥，做到「醫藥分家」，令病人無需耗時排隊睇醫生、付診金；更支持本港成立藥監局審批藥物註冊，盼為相關發展作貢獻，以加強藥物監管。

科大土木工程生 盼助基建發展

2024/25學年海外研究生獎學金兩名得主之一、科大土木工程學四年級生李修朗，則曾赴西安參與建設橋樑項目以及到尼泊爾進行義教。他計劃利用30萬元獎學金，在畢業後赴英國倫敦帝國學院攻讀土力工程學碩士。

李修朗認為，建造業是「社會發展的根本」，形容修讀土木工程「夠落地、實在」，能夠貼切幫助社區發展，日後盼成為土木工程師，並成為建設明日大嶼、北部都會區等基建發展的一分子。

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記者：梁凱婷