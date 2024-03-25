  • 25°C
香港時間 : 2024325日 (週一) 00:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 麥明詩 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【尤德獎學金】中二暗瘡治療啟發讀藥劑　港大博士生冀推動本地科研及基層醫療

社會 00:00 2024/03/25

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 麥明詩 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

尤德獎學金其中兩名得獎學生陳浩雲（左）與李修朗（右），分別希望改善本港醫療及基建。（朱永倫攝）

尤德爵士紀念基金第37屆獎學金頒獎禮昨日 (24日）舉行，其中兩名應屆得獎學生分別希望改善本港醫療及基建。土生土長、香港大學藥物輸送學博士生受初中醫治暗瘡經歷啟發，升讀港大藥劑並繼續進修，曾透過社區外展服務發現市民對藥物認識不足，冀推動基層醫療，並為本地生物科技及藥監局發展作貢獻；另正研發吸入式納米藥物，盼推展至臨床研究。

研吸入式納米藥　獲5萬元獎學金

今屆尤德爵士紀念基金獎學金共撥出319萬元，向約930名學生、3名學徒及5名在職人士頒發獎學金。2023/24學年研究生獎學金得主、港大藥物輸送哲學博士生陳浩雲獲得5萬元資助，他分享在中一時受暗瘡問題困擾，靠皮膚科醫生用藥成功治療暗瘡，繼而對藥物範疇產生興趣，遂於高中選修理科，及後更選擇修讀港大藥劑學，並屬少數選擇繼續攻讀博士、從事科研的藥劑畢業生。

陳浩雲曾於前年參與社區外展服務「藥賢行者」，為市民提供藥物教育及諮詢服務，發現有濕疹患者不了解類固醇藥膏用法，故盼增強藥劑師在基層醫療的角色。陳亦提及，現正研發吸入式納米藥物，透過將納米粒子變成適合吸入肺部的乾粉，精準治療肺炎、肺癌等病症，提高成效，並盼日後拓展至其他病症。他正就項目向美國及中國申請專利，並期望將項目推展至臨床應用，在10至15年後面世。

陳浩雲指，自己「生於香港」，同時在香港接受藥劑本科教育，故希望推動本地藥劑及生物科技界發展，在研究外亦會參與教學，以訓練更多獨立、幫到病人的藥劑師，「大家常說香港像在走下坡，希望盡自己一分力扭轉趨勢」。他亦希望藥劑師日後可按病歷為病人配藥，做到「醫藥分家」，令病人無需耗時排隊睇醫生、付診金；更支持本港成立藥監局審批藥物註冊，盼為相關發展作貢獻，以加強藥物監管。

科大土木工程生　盼助基建發展

2024/25學年海外研究生獎學金兩名得主之一、科大土木工程學四年級生李修朗，則曾赴西安參與建設橋樑項目以及到尼泊爾進行義教。他計劃利用30萬元獎學金，在畢業後赴英國倫敦帝國學院攻讀土力工程學碩士。

李修朗認為，建造業是「社會發展的根本」，形容修讀土木工程「夠落地、實在」，能夠貼切幫助社區發展，日後盼成為土木工程師，並成為建設明日大嶼、北部都會區等基建發展的一分子。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁凱婷

相關文章

【尤德獎學金】曾遭小學同學欺凌排擠　昔日內地新移民獲好老師關懷冀執教鞭傳承
今日 00:00
【尤德獎學金】曾遭小學同學欺凌排擠　昔日內地新移民獲好老師關懷冀執教鞭傳承
【創新科研】城大參與研發禽流感病毒追蹤系統　有助降低傳播風險
18:19 2024/03/24
【創新科研】城大參與研發禽流感病毒追蹤系統　有助降低傳播風險
【北都教育城】至少11間大專院校冀進駐北都　如興建科研或教學設施
21:58 2024/03/01
【北都教育城】至少11間大專院校冀進駐北都　如興建科研或教學設施

你可能感興趣

【尤德獎學金】曾遭小學同學欺凌排擠　昔日內地新移民獲好老師關懷冀執教鞭傳承
今日 00:00
【尤德獎學金】曾遭小學同學欺凌排擠　昔日內地新移民獲好老師關懷冀執教鞭傳承
【創新科研】城大參與研發禽流感病毒追蹤系統　有助降低傳播風險
18:19 2024/03/24
【創新科研】城大參與研發禽流感病毒追蹤系統　有助降低傳播風險
【北都教育城】至少11間大專院校冀進駐北都　如興建科研或教學設施
21:58 2024/03/01
【北都教育城】至少11間大專院校冀進駐北都　如興建科研或教學設施
科研 頒獎禮 暗瘡 大學 生物科技 明日大嶼 藥劑師 英國 肺癌 肺炎

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載