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【網絡安全】遭網絡攻擊企業創新高　去年入侵系統案錄37宗

社會 00:01 2024/03/25

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國際刑警網絡罪案亞洲及南太平洋地區行動副主管歐陽校英、深信服科技（香港）有限公司系統工程主管曾祥輝、警方網罪科署理高級警司陳純青、警方網罪科安全組總督察劉傲松。（陳靜儀攝）

網絡安全環境愈趨嚴峻，據去年「香港企業網絡保安準備指數及私隱認知度」調查，73%受訪企業曾在過去12個月內遭網絡攻擊，按年升8個百分點，創歷史新高；警方亦錄37宗入侵系統案，按年增54%，大部份為企業，計及善後所需費用，總損失金額或高達3,700萬元。警方籲企業定期更新系統及軟件、掃描和修正漏洞，並做好員工培訓。

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數碼港、消委會、香港芭蕾舞團等機構去年相繼被黑客入侵，警方網罪科署理高級警司陳純青稱，本港去年錄37宗入侵系統案，包括利用勒索軟件攻擊電腦系統和電郵等，按年增54%，大部份為企業，損失金額按年增2倍達210萬元。損失金額最大案件涉一名被解僱員工在14個月內，未經授權入侵舊公司系統，把71萬元資金轉移至3個銀行帳戶。

惟他強調上述個案數字不能反映實際情況，因為牽涉警方對案件的分類，且並非所有企業會即時報警；又說企業遭受網絡攻擊，除了業務受阻、聲譽受損，亦要花巨額金錢善後，若以每間需動用100萬元恢復計算，上述個案最終損失金額或高達3,700萬元。

為打擊網絡罪案，警方去年9月至11月期間，在國際刑警統籌下，跟55個國家和地區執法人員進行「協同行動」，共識別逾1,300個分佈全球各地的惡意伺服器，成功移除或禁止存取當中逾900個，拘捕70名不法分子；去年9月至今年2月期間則進行「神將行動」，聯絡80間互聯網服務供應商，要求修正近17.6萬部存有嚴重網絡安全漏洞的電腦及伺服器，並移除近4萬項網絡威脅。

網罪科安全組總督察劉傲松指，黑客會從網絡武器庫下載密碼爆破工具等，並掃描尋找有開放高危端口及網絡安全漏洞的目標，繼而入侵並盜取郵件、帳戶密碼等，再在暗網轉售圖利。而不少企業帳戶密碼較弱，系統及軟件未有定期更新，又沒掃描和修正漏洞，以致容易被黑客視為入侵目標。他籲企業除了定期更新系統和修正漏洞，亦要使用高強度密碼、確保只在必要時開啟遠端桌面連結，並做好員工培訓，提高網絡安全意識。

《基本法》23條周六正式生效，陳純青指網絡安全是國家安全一部分，條例對網絡安全有相當保障，若網絡攻擊牽涉關鍵機構設施，新條例有涵蓋，亦有其他相關法例可由警方執行。

【網絡安全】去年網上戶口盜用案3,434宗 按年大增20倍

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記者：梁薾心

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