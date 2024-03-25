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【尤德獎學金】曾遭小學同學欺凌排擠　昔日內地新移民獲好老師關懷冀執教鞭傳承

社會 00:00 2024/03/25

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簡煒鈺（左一）與另外兩名應屆尤德爵士紀念基金獎學金得主分享。（朱永倫攝）

昨日（24日）獲得尤德爵士紀念基金獎學金的準教師簡煒鈺為內地新移民，小學時初來港曾因廣東話差遭同學欺凌，幸獲好老師指引及關懷，感到教師非常偉大及有意義，中學畢業後入讀香港大學專業進修學院副學士，其後順利升讀港大幼教及特殊教育學士課程，日後冀成為具備同理心的教師，以個人經歷鼓勵學生。

小二內地來港　被同學排擠

簡煒鈺在小二由內地來港升學，曾因廣東話發音差而遭同學排擠，取笑她及推跌她桌上物件等，加上她當時英文差，令她感到難受。

她自言成長過程缺乏自信，但後來幸獲社區教師義教，慢慢提升廣東話及英文水平，並獲中學教師一對一輔導，教導她平衡學業及娛樂，故認為教師非常偉大、有意義，「可陪伴學生成長，教人生道理、如何成為有智慧及關懷社會的人，是個充滿力量的個體」。

受自身經歷影響，她表示，希望成為具同理心的教師，指導有特殊學習需要（SEN）的學生，並以自己的人生經歷鼓勵他們。

她亦計劃與友人創立針對教育家長及教師的社會企業，設立社交平台或軟件供教師分享教材及心得，令教師的心理容量（mental capacity）變得更大，更有耐性教導學生，同時推動正向教育。

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記者：梁凱婷

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