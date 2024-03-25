【網絡安全】去年網上戶口盜用案3,434宗　按年大增20倍

▲ 警方網罪科署理高級警司陳純青、警方網罪科安全組總督察劉傲松。（陳靜儀攝）

隨著科技發展，科技罪案數字有明顯升勢，本港去年錄逾3.41萬宗科技罪案，按年增50%，佔整體罪案近4成，損失金額54.9億元，按年增71%；其中網上戶口盜用有3,434宗，按年大增20倍，損失金額8,700萬元，按年增約19%。

警方網罪科署理高級警司陳純青稱，去年科技罪案數字和損失金額均有顯著升幅，相信跟市民和企業頻繁應用科技有關，並指去年8成科技罪案為騙案，大多涉投資騙案，帶動損失金額上升，但強調科技罪案頻繁並非香港獨有情況，而是出現於科技應用廣泛的各個先進國家及地區。

他續稱若單計網上戶口盜用案，包括銀行及社交媒體帳戶盜用等，去年共錄3,434宗，較前年168宗飆升近20倍，損失金額則由前年7,300萬元增至8,700萬元。他形容WhatsApp騎劫案有重現跡象，料市民在使用公共設施上網時被入侵，或因未有使用雙重認證，令騙徒有機可乘。對損失金額未有隨個案數字大增，他說過去個案多為銀行帳戶盜用，損失金額較高，但近期飆升的WhatsApp騎劫案涉款相對少。

香港電腦保安事故協調中心去年接獲7,752宗網絡安全事故報告，當中網絡釣魚案件佔最多，有3,752，按年增27%。陳純青指網上罪犯攻擊手法日新月異，建立釣魚網站成本亦低，籲市民安裝升級版「防騙視伏App」，自動辨識詐騙來電和網站，並謹慎點擊連結、開啟雙重身份驗證等。「防騙視伏App」去年2月推出至今已有30萬人次下載。

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記者：梁薾心