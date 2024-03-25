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【網絡安全】去年網上戶口盜用案3,434宗　按年飆升20倍

社會 00:01 2024/03/25

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警方網罪科署理高級警司陳純青、警方網罪科安全組總督察劉傲松。（陳靜儀攝）

隨着科技發展，科技罪案數字有明顯升勢，本港去年錄逾3.41萬宗科技罪案，按年增50%，佔整體罪案近4成，損失金額54.9億元，按年增71%；其中網上戶口盜用有3,434宗，按年大增20倍，損失金額8,700萬元，按年增約19%；警方指WhatsApp帳戶被騎劫案有重現迹象，呼籲市民做好雙重認證，勿令騙徒有機可乘。

警方網罪科署理高級警司陳純青指去年8成科技罪案為騙案，大多涉投資騙案，帶動損失金額上升；至於網上戶口盜用案，包括銀行及社交媒體帳戶盜用等，去年共錄3,434宗，較前年168宗飈升近20倍，主要是WhatsApp騎劫案飈升，損失金額則由前年7,300萬元增至8,700萬元。他形容WhatsApp帳戶被騎劫案有重現迹象，料市民在使用公共設施上網時被入侵，或因未有使用雙重認證，令騙徒有機可乘。

香港電腦保安事故協調中心去年接獲7,752宗網絡安全事故報告，當中網絡釣魚案件佔最多，有3,752宗，按年增27%。陳純青指網上罪犯攻擊手法日新月異，建立釣魚網站成本亦低，籲市民安裝升級版「防騙視伏App」，自動辨識詐騙來電和網站，並謹慎點擊連結、開啟雙重身份驗證等。「防騙視伏App」去年2月推出至今已有30萬人次下載。

【網絡安全】遭網絡攻擊企業創新高 去年入侵系統案錄37宗

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記者：梁薾心

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