【共享基金會】梁振英率團赴洪都拉斯調研登革熱情況　將啟動防控項目

▲ 共享基金會主席梁振英指，基金會願意盡快在洪都拉斯開展防控登革熱工作。（受訪者供圖）

由全國政協副主席梁振英牽頭成立的共享基金會，本月中到洪都拉斯考察當地醫療機構，調研當地登革熱情況，梁振英一行並出席中洪建交一周年招待會。

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基金會主席梁振英、基金會總幹事陳英凝及團隊，3月18日抵達當地，並展開超過1000公里的考察之旅，到訪多個主要城市的醫療機構，調研當地登革熱情況。期間，梁振英與洪都拉斯副總統弗洛倫蒂諾（Renato Florentino）、洪都拉斯衞生部部長雷耶斯（Karla Paredes Reyes）及三位衞生部副部長會面，商討於當地展開嚴控登革熱爆發的行動。

梁振英在中洪建交一周年招待會致辭時指，基金會願意盡快在洪都拉斯開展防控登革熱工作，結合及時診斷病患、宣傳教育，管控洪都拉斯的登革熱和其他蟲媒病的爆發風險。基金會有望成為在中洪建交一周年後，在當地進行醫療人道救援的首個香港國際性非政府非營利慈善組織。

梁振英又稱，基金會將盡快向洪都拉斯醫院等，捐贈10萬套快速檢測劑、6千台滅蚊燈等用品，協助洪都拉斯提升數字化的登革熱感染控制和監測能力，並邀請洪都拉斯醫療和公共衞生人員加入基金會的「全球醫學獎學金和培訓計劃」，增進中洪兩國在醫療和公共衞生領域上的交流。

另外，團隊亦與當地中資企業及華人僑胞會面，了解當地生活環境，希望與他們一起在地實踐民心相通工作。

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責任編輯：戴朗希