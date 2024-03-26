【拼經濟】李家超：重點推進四方面工作　包括發展內部經濟

▲ 行政長官李家超。（林宇翔攝）

特首李家超今日出席行政會議前見記者，他表示，完成了《基本法》23條本地立法，政府會從4方面全力拼經濟、拼發展。包括：全面落實《施政報告》及《財政預算案》所提及有關推動經濟和發展的措施，涵蓋發展和鞏固八大中心，以北部都會區發展為新引擎，以產業導向為發展方向。

續聯通工商、專業代表組織更多外訪團



第二，把握好世界機遇和中國機遇，包括積極開拓東盟和中東市場發展商機、加強金融合作。與粵港澳大灣區不同城市互聯互通，強化人流、物流、資金流和信息流，在國內和國際雙循環中，做好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。李家超表示，政府會繼續聯同工商、專業界的領袖代表組織更多外訪團，拓展全球經貿網絡，聯繫東盟、中東等合作空間巨大的市場。

人口上升至750多萬 增加人口約半是人才



第三，增加香港的競爭力，繼續積極「搶人才」、「搶企業」。他提到，首兩個月，投資推廣署已協助101間內地或海外企業在香港開設或擴展業務，較去年同期上升四分之三。他提到，香港人口已從過去的低點720多萬上升至750多萬，增加了20多萬，當中約一半是經人才計劃來港的人才，對香港的競爭力很有幫助。



第四，發展好內部經濟，包括旅遊業、消費和投資。今年全年訪港旅客有望達到5 000萬人次，較去年增加接近一半。他說，明日和後日有四艘國際郵輪同時停靠香港，涉及1萬位郵輪旅客，反映香港在郵輪旅遊方面有吸引力。「很高興見到旅遊業正以自我增加競爭力和吸引力為目標推行各項舉措。」李家超表示，政府會繼續積極推動盛事經濟。

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責任編輯：林曉君