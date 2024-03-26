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【垃圾徵費】李家超：務實處理　五至六月向立法會匯報先行先試計劃結果

政治 15:15 2024/03/26

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垃圾徵費先行先試計劃4月1日展開，設有14個試點。（資料圖片）

垃圾徵費先行先試計劃下周一開始，特首李家超表示，會在5至6月向立法會匯報先行先試計劃結果，希望先看看整體操作的結果、參與率、所需配套等，再作綜合考慮。

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今日行政會議前，李家超見記者時被問到若先行先試計劃沒辦法順利推展，是否不排除再延期，甚至無限期擱置計劃。

李家超表示，會認真哋進行先行先試，每個地方都會組一個專隊，留意運作過程中，不同流程所涉及需要解決的問題，了解市民對流程的認識、參與度等。掌握到先行先試的14個地方不同領域，包括住戶、清潔工人、物業管理，以及商業營運者的整體運作。

卓永興主持跨部門監察小組

我亦要求卓永興副司長（政務司副司長）主持一個跨部門的監察和審視小組，認真監察和審視在先行先試時所涉及的所有情況。我們會很務實地處理這件事情，我相信大家都應給予時間，讓這14個地方進行先行先試。

另外，民建聯立法會議員李慧琼昨日致信對計劃表達意見及提出憂慮，促環境及生態局進一步優化計劃配套安排。

李慧琼促確保市民有足夠渠道進行分類回收

李慧琼在信中指出，落實徵費計劃須先確保市民有足夠的渠道進行分類回收。這涉及兩方面的工作，一是要大量增加社區的回收設施，包括回收箱、廚餘收集
點及綠在區區；其二，舊區舊樓劏房林立,住戶數目眾多，公共地方面積有限，不利於擺放分類回收設施，當局需要協助居民解決，例如提供流動分類回收點等。

她又關注當局會否擴闊派指定袋範圍至其他管理有困難的舊樓，並加強支援，讓舊樓法團/管業處能更有效監察以至協助當局對違規者展開執法行動。

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責任編輯：林曉君

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