【藝術文化】西九與全球21間藝文機構簽合作意向書　唐英年：鞏固本港中外文化藝術交流中心地位

▲ 合作意向書簽署儀式今日（24日）於香港故宮文化博物館舉行。（西九文化區提供圖片）

西九文化區管理局今日（24日）與全球21間藝文機構簽署合作意向書，與西九文化區內的香港故宮文化博物館、M+，以及表演藝術處展開多方面合作。西九文化區管理局形容上述長遠協作項目具影響力，顯示局方致力支持香港發展成國際藝術及文化樞紐，以及其致力推動中外文化藝術交流的願景。

合作藝文機構包括博物館、藝術品修復及研究機構、藝術中心、電影資料館、劇院及戲劇協會，來自11個國家和地區，包括法國、日本、韓國、卡塔爾、新加坡、西班牙、泰國、阿聯酋、英國和美國，以及中國上海、重慶和石家莊等城市，合作範圍涵蓋共同製作及安排巡迴展覽、藏品分享、藝術品及文物修復、數碼化和科學研究，以及藝術行政人員和藝術家的學習及交流項目等。

逾百名藝術文化機構領袖出席於香港故宮文化博物館舉行的合作意向書簽署儀式及歡迎晚宴，為管理局於今起舉辦、為期3日的「香港國際文化高峰論壇2024」揭開序幕。西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，期望建立一個全球互聯的博物館社群，發展以創造力、機遇和協作為核心的藝術及文化網絡，上述持續的合作夥伴關係將推動本地，以至全球藝術文化的未來，同時進一步鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的策略性地位。

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責任編輯：馮琪雅