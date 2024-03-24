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【校服撞色】大圍鄭榮之中學男生西褲與鄰校撞色　通告：「為維持學校形象」9月起全面換成黑色

社會 23:50 2024/03/24

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鄭榮之中學發通告指該校男生西褲顏色與鄰校相同，「易生誤會」。（校網圖片）

本港不少學校校服撞款，大圍一間中學近日發通告，明言該校校服西褲顏色與鄰校「撞色」，「為維持本校學生模樣及學校形象」，決定於下學年起全面更改男生校服西褲顏色，由藍色改為黑色。

香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學校長沈啟誠於上周四（21日）發出「校服款式微調安排」通告，列明更改原因出於與鄰校校服「撞色」。通告內文指：「鑑於鄰校男生校服西褲顏色與本校西褲顏色相同，易生誤會。為維持本校學生模樣及學校形象，學校將於下學年（2024-25學年）微調校服款式。」

根據上述通告，學校將本學年下學期轉換夏季校服期間列為「適應期」，男學生仍可穿舊款的藍色西褲，但從下學年、即今年9月開始，不論冬、夏季，「所有男生都必須在全年內穿著黑色西褲回校上課」，而該校校服供應商亦只會為男生提供黑色西褲；另外，不只男學生受影響，通告列明屆時所有學生均必須佩戴校章。

有網上社交平台專頁引述，有網民自稱為該校家長，質疑校方舉動是「歧視」鄰校「banding」，又指學校在2018/19學年35周年校慶已更換校服設計，相隔6年再換，沒有考慮學生感受。

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責任編輯：馮琪雅

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