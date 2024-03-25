COLLAR演唱會丨Marf認愛林家熙Day有關心Nathan　So Ching時間未能遷就冇到場睇騷

一連三場的COLLAR處女個唱《COLLAR Crush Live 2024》於昨晚（3月24日）完滿結束，隊長沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）在尾場齊變「喊包」，場面感人！COLLAR在騷後接受傳媒訪問，回應前成員蘇芷晴（So Ching）有否前來睇騷，邱彥筒（Marf）、許軼（Day）又分別回應戀情疑雲！

COLLAR成員丨 Candy IG人數每日「暴增百人」 王家晴被爆疑付費買fans

So Ching未有到場

COLLAR在演唱會上未有提起已退團的 So Ching，而So Ching也未有到場，Marf受訪時提到：「經理人有邀請佢，我哋都有問佢會唔會想睇，但好似係佢schedule唔得，我哋都有send返直播link畀佢。」

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Marf與Locker蜜運中

早前，Locker被爆出與Marf拍拖，有爆料者更發布兩張疑是Marf與Locker的合照，成為網上熱話！

Marf大方承認與Locker拍拖當中，不過就希望可保持低調，並指二人已發展了一段時間。被問到是否同居，她笑指：「呢啲就唔特別講啦，私人嘢，可唔可以留番畀我自己呀？」

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Day：依家係單身

在3月13日晚，COLLAR經理人戴穎（Wing）在IG Story回應Nathan與Day緋聞，當中提到：「Day上年年尾經過朋友介紹而認識Nathan，過咗一段時間的了解，並沒有繼續發展情侶關係」，似乎暗示二人曾拍拖，不過現已分手。

Day指：「的確有認真了解過嘅，但依家係單身，係朋友。」她指自己因熱愛工作，而未有選擇與Nathan發展。

Nathan早前透露想輕生，Day承認有關心對方，又指為對方擔心。

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