  • 27°C
香港時間 : 2024325日 (週一) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

COLLAR演唱會丨Marf認愛林家熙Day有關心Nathan　So Ching時間未能遷就冇到場睇騷

娛樂 10:35 2024/03/25

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

一連三場的COLLAR處女個唱《COLLAR  Crush Live 2024》於昨晚（3月24日）完滿結束，隊長沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）在尾場齊變「喊包」，場面感人！COLLAR在騷後接受傳媒訪問，回應前成員蘇芷晴（So Ching）有否前來睇騷，邱彥筒（Marf）、許軼（Day）又分別回應戀情疑雲！

COLLAR成員丨 Candy IG人數每日「暴增百人」　 王家晴被爆疑付費買fans

So Ching未有到場

COLLAR在演唱會上未有提起已退團的 So Ching，而So Ching也未有到場，Marf受訪時提到：「經理人有邀請佢，我哋都有問佢會唔會想睇，但好似係佢schedule唔得，我哋都有send返直播link畀佢。」

點擊圖片放大
+9
+8

Marf與Locker蜜運中

早前，Locker被爆出與Marf拍拖，有爆料者更發布兩張疑是Marf與Locker的合照，成為網上熱話！

Marf大方承認與Locker拍拖當中，不過就希望可保持低調，並指二人已發展了一段時間。被問到是否同居，她笑指：「呢啲就唔特別講啦，私人嘢，可唔可以留番畀我自己呀？」

點擊圖片放大
+5
+4

Day：依家係單身

在3月13日晚，COLLAR經理人戴穎（Wing）在IG Story回應Nathan與Day緋聞，當中提到：「Day上年年尾經過朋友介紹而認識Nathan，過咗一段時間的了解，並沒有繼續發展情侶關係」，似乎暗示二人曾拍拖，不過現已分手。

Day指：「的確有認真了解過嘅，但依家係單身，係朋友。」她指自己因熱愛工作，而未有選擇與Nathan發展。

Nathan早前透露想輕生，Day承認有關心對方，又指為對方擔心。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
濕疹共存｜心疼兩女患濕疹偕夫研發產品　前護士媽媽自救女兒盼助同路人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

COLLAR成員丨Day被指與Nathan魏念恩拍拖　發文以16字吐心聲
09:53 2024/03/13
COLLAR成員丨Day被指與Nathan魏念恩拍拖　發文以16字吐心聲
重新出發丨So Ching走出阿Mo重傷陰霾　蘇芷晴退出COLLAR後首受訪：時間可沖淡一切
12:02 2024/03/13
重新出發丨So Ching走出阿Mo重傷陰霾　蘇芷晴退出COLLAR後首受訪：時間可沖淡一切
COLLAR經理人回應Nathan魏念恩與Day許軼緋聞　Wing默認：沒有繼續發展情侶關係
22:05 2024/03/13
COLLAR經理人回應Nathan魏念恩與Day許軼緋聞　Wing默認：沒有繼續發展情侶關係
COLLAR｜新團綜鬥智力玩出賣　數唔出師兄中文名蒙眼跳舞超齊
16:09 2024/03/15
COLLAR｜新團綜鬥智力玩出賣　數唔出師兄中文名蒙眼跳舞超齊
COLLAR成員丨許軼被指與魏念恩Nathan拍拖　Day撰文道歉：對不起讓喜歡我的大家擔心了
10:16 2024/03/16
COLLAR成員丨許軼被指與魏念恩Nathan拍拖　Day撰文道歉：對不起讓喜歡我的大家擔心了
COLLAR成員丨Day避談撻着Nathan傳聞　上載跳舞片遭網民洗版狂罵
12:36 2024/03/18
COLLAR成員丨Day避談撻着Nathan傳聞　上載跳舞片遭網民洗版狂罵
COLLAR成員丨 Candy IG人數每日「暴增百人」　 王家晴被爆疑付費買fans
10:16 2024/03/20
COLLAR成員丨 Candy IG人數每日「暴增百人」　 王家晴被爆疑付費買fans

你可能感興趣

COLLAR成員丨Day被指與Nathan魏念恩拍拖　發文以16字吐心聲
09:53 2024/03/13
COLLAR成員丨Day被指與Nathan魏念恩拍拖　發文以16字吐心聲
重新出發丨So Ching走出阿Mo重傷陰霾　蘇芷晴退出COLLAR後首受訪：時間可沖淡一切
12:02 2024/03/13
重新出發丨So Ching走出阿Mo重傷陰霾　蘇芷晴退出COLLAR後首受訪：時間可沖淡一切
COLLAR經理人回應Nathan魏念恩與Day許軼緋聞　Wing默認：沒有繼續發展情侶關係
22:05 2024/03/13
COLLAR經理人回應Nathan魏念恩與Day許軼緋聞　Wing默認：沒有繼續發展情侶關係
娛樂人物職業 COLLAR 邱彥筒 許軼 蘇芷晴 沈貞巧 李芯駖 王家晴 陳泳伽 蘇雅琳

最高瀏覽

麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大打擊
麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大打擊
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為圍村婚宴熱鬧　贈賓客回禮禮物有心思
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為圍村婚宴熱鬧　贈賓客回禮禮物有心思