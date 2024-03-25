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校園直擊丨基全小學藝術日 多元藝術譜出色彩旋律

升學教育 10:08 2024/03/25

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老師們更一改平日為師嚴肅的形象，化身成不同的藝術人物，包括日本藝術家草間彌生、香港女歌手梅艷芳、荷蘭畫家維梅爾《戴珍珠耳環的少女》中的少女等。(有關學校提供)

當你聽到「藝術」這個字，你會聯想到甚麼？大多數人第一時間想到的，是繪畫、手工藝、歌唱、演說等藝術的範疇。然而「藝術」這個字所蘊含的內容，遠比大家想像中的豐富。

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近日中華基督教會基全小學舉辦了藝術日，以「熱愛藝術  譜出色彩旋律」為題，為基全學生準備了一連串音樂、視覺藝術、戲劇、舞蹈的大型裝置創作、表演藝術、集體設計、創意攤位等藝術活動。葉雪姸校長表示，學校非常重視學生的藝術發展及個人素質的培養，她深信每一位學生都擁有不同的藝術潛能，就如植物的小種子，只要種在好土壤，自會茁壯成長，正如學生的藝術才華，也可以潛能盡展。舉辦藝術日的目的是讓學生透過參與不同的藝術活動，了解藝術學習是多樣性的，從中培養學生的想像力、觀察力和創新思維，更有機會能夠從中找到他們的興趣而持續發展。

一走進基全小學，便感受到藝術日為整個校園帶來的濃厚藝術氣息！沿學校正門開始走一趟，發現「我要做藝術家」的區域，展示了不同藝術家的名作，有《蒙娜麗莎》、《吶喊》，也有巴哈、貝多芬、梵高等著名的音樂家及畫家的頭像，學生和老師們只要手持藝術創作，便能搖身一變成為名畫中的「主角」。再與學生們遊走到「花臉貓」攤位，由藝術拔尖的學生主領手繪及臉繪，為同學的俏臉和小手增添美麗的色彩！此外，老師們更一改平日為師嚴肅的形象，化身成不同的藝術人物，包括日本藝術家草間彌生、香港女歌手梅艷芳、荷蘭畫家維梅爾《戴珍珠耳環的少女》中的少女等，學生看見老師們精心設計的造型，都非常興奮雀躍，爭相與他們合照！

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此外，老師們也為學生策劃了眾多精彩的藝術表演節目，包括「警察樂隊Music Touch」、「踢躂舞體驗」、戲劇藝術之「玩盡藝術館」及木偶劇場。藝術統籌余姿霓老師表示，這些表演藝術的呈現，都是學生們鮮有機會接觸的，透過欣賞表演，他們突破了以往對藝術的認知，了解到藝術無限的可能性及表現性。例如銀樂及風笛不只僅限於演奏古典及蘇格蘭音樂，也可以演奏流行音樂及中國民歌；跳舞也不只是侷限於注重舞者的舞姿，舞者的肢體與物件之間的觸碰擊拍，也是藝術創作的一種；戲劇除了演繹不同的故事外，也可以從中提升學生對語文或演說技巧的追求。

不得不提及當日的藝術性攤位遊戲，是學生增長知識的大平台，包括音樂的「Jump to the beat 節奏跳躍」遊戲、Rainbow bell 體驗；視藝創作的土耳其水拓畫、吸管吹畫體驗；舞蹈的「Just Dance」遊戲；及戲劇的「傳身筒比賽」等，內容豐富無比，包羅萬有，歡樂聲遍滿校園。

基全小學不單注重學習藝術的多樣性，更注重學習內容的豐富度，其中大型合作黑板畫「基全極光」，及基全社際比賽「智仁勇自由畫大比拼」，學生參考英國藝術家Mr. Doodle 的塗鴉風格，把他們心目中的「藝術」圖案共同創作出一幅大型畫作。葉校長表示，集體創作是講求創作過程中匯聚學生的個人創意，再透過團隊共同創作而完成一幅大型作品，他們看見成品後所獲得的喜悅與成功感，實非筆墨可形容。

藝術日雖然只有短短一天的時間，但活動內容非常豐富，包羅萬有。活動不單擴闊了學生的藝術眼界，更展現學生的創意，讓他們大展身手。經一整天的遊歴，深深感受到校園愛藝術的濃厚氛圍，以多元藝術譜出學生豐盛燦爛的生命！

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責任編輯︰王明芳

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