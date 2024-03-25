藝術@維港丨teamLab: 光漣打卡攻略　免費入場睇夜光蛋【附連結】

▲ teamLab: 光漣（經濟日報圖片）

康樂及文化事務署大型戶外藝術計劃「藝術@維港」，與多間機構合作，包括K11集團、信和集團，以及領賢慈善基金，以維多利亞港兩岸為主軸，各自籌劃及自資藝術項目，包括康文署夥拍國際藝術團隊 teamLab打造的「teamLab: 光漣」展覽，已於即日起可登記參觀。

「藝術@維港」邀請國際及本地藝術團隊/藝術家參與，以結合藝術、科學和科技的元素，創作大型的戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼影像，將維多利亞港兩岸的海濱長廊轉化為展示文化藝術的大舞台。

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「teamLab: 光漣」外，香港本地藝術團隊LAAB Architects及藝術家郭達麟製作的「藝術有理」展覽，於金鐘添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）展；K11集團在K11 MUSEA的海濱長廊帶來藝術家Alicja Kwade的雕塑作品《世界的秩序（圖騰）》。

信和集團與本地藝術組織HKWALLS合作呈獻「流動光影」藝術展，在尖沙咀中心和帝國中心的信和光影藝術幕牆展示五組來自德國、法國、捷克及香港藝術家的動態影像創作；領賢慈善基金(FIF)與梵高文化遺產基金會攜手合作籌劃，推出「梵高 · 樂印」於香港文化中心露天廣場舉行。FIF項目獲得文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」的項目計劃資助。

「teamLab: 光漣」作品：

1/持續站立的生命

ovoid（蛋狀物）可以在任何地方持續站立。當ovoid被人推倒、被風吹倒或被海浪拍倒時，會一邊迅速恢復站立，一邊改變光的色彩並且發出此色彩特有的音色。 光芒也會傳播給周圍的ovoid和樹木，被傳播的光會使之發出音色，呼應並擴散開來。

2 /呼應之樹

樹木的光芒呼應了從《持續站立的生命》連續而來的光，光閃耀著，並發出音色。周圍的樹木也連續呼應傳播並發出音色。

當光芒從樹木的深處延展過來時，就表示另一方或有人存在、或有風吹來、或有海浪拍來。 這麼一來，人們也許會比平常更意識到相同空間內他人和環境的存在吧。

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參觀展覽須事先在Klook網站登記，預約未來一星期的名額，網上系統亦會在每日下午1時起開放網上預約 teamLab 夜光蛋即日預留名額！

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日期及時間：25.3 - 2.6.2024/18:30 - 23:00

地點：添馬公園

免費入場，網上登記參觀

記者:ERIC