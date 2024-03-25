星二代丨方中信女兒符迦晴成香港馬術隊騎手　視進軍亞運為目標

▲ 方中信女兒好叻女！

藝人方中信與太太莫可欣於2008年婚後誕下女兒符迦晴，轉眼女兒已經16歲，長得亭亭玉立，跟前港姐冠軍媽媽猶如餅印一樣。

自小熱愛運動的迦晴，7歲已開始學習騎馬，專攻馬術三項賽，並屢次獲得優秀的成績更入選香港青少年馬術隊，認真叻女。

星二代尖子｜莫可欣收服方中信全職教女 3招培育15歲餅印女成馬術精英運動員

充實生活 望參加亞運

從小讀國際學校的她，近日到電台接受訪問，分享自己一日的行程，在黃竹坑上學的她，透露每天早上7點就要出門口搭校巴，下午3點半放學後就會去練習騎馬，直到晚上7點返屋企與父母吃飯，之後就要努力做功課，生活過得十分充實。

她亦有定下目標，就是參加亞運，很多網民都為她落力打氣，並讚她有志氣！

▲ 符迦晴與媽媽如餅印。

重點培養的年輕騎手

其實迦晴是獲選入香港馬術精英計劃（HKEPP），是重點培養的年輕騎手之一，她曾取得雙魚河馬術中心三項賽（HKE80組別）第四名（中國香港）以及雙魚河馬術中心三項賽（HKE80組別）第七（中國香港）等。

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