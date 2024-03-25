麥明詩盛勁為結婚丨林母賀麥明詩結婚爆阿仔大受刺激　林作急澄清：有其母必有其子

▲ 林作為母親言論作出澄清！

十優港姐麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）昨晚（3月24日）舉行第3場婚宴，前度林作的媽咪王莉妮亦有到賀，林母直言跟麥明詩無緣做婆媳感遺憾，更大爆林作大受打擊，因而跟女友裕美影婚照！

林作嘲阿媽「癲」

林作深夜在IG發文，為母親的言論澄清，當中他寫道：「有其母必有其子」，至於其「聲明」內容是：「本人就母親發言澄清：佢同我一樣喜歡狗up，並不代表本人立場」

另外，林母上載跟一對新人的合照兼寫道：「麥明詩盛勁在銅鑼灣吉列島香港游艇會舉行婚禮，衷心祝願一對新人新婚快樂，幸福美滿。」林作留言嘲媽咪：「癲！」

網民就撐林母：「係型呀」、「都好大方呀」和「林媽媽好好修養，好大方得體」。

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林母曾為兒子落力箍煲

麥明詩跟林作於英國留學時已開始拍拖，麥明詩在2015年參選港姐奪冠後，戀情隨即曝光，林母當年很滿意這位「準新抱」，惟有指麥明詩難忍林作花心兼愛夜蒲，最終分手收場。

林母受訪時大爆從前用盡方法為兒子與麥明詩箍煲，她無奈說：「娛樂圈很多（復合例子），譬如鄭秀文（分手）7、8年也可以（復合），可是（兒子與麥明詩）最終不可以（復合）。」

林母續說既然上天如此安排，她也沒辦法，林母說：「只能是祝福。」

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