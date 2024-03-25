  • 27°C
香港時間 : 2024325日 (週一) 12:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

麥明詩盛勁為結婚丨林母賀麥明詩結婚爆阿仔大受刺激　林作急澄清：有其母必有其子

娛樂 11:23 2024/03/25

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

林作為母親言論作出澄清！

十優港姐麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）昨晚（3月24日）舉行第3場婚宴，前度林作的媽咪王莉妮亦有到賀，林母直言跟麥明詩無緣做婆媳感遺憾，更大爆林作大受打擊，因而跟女友裕美影婚照！

林作嘲阿媽「癲」

林作深夜在IG發文，為母親的言論澄清，當中他寫道：「有其母必有其子」，至於其「聲明」內容是：「本人就母親發言澄清：佢同我一樣喜歡狗up，並不代表本人立場」

另外，林母上載跟一對新人的合照兼寫道：「麥明詩盛勁在銅鑼灣吉列島香港游艇會舉行婚禮，衷心祝願一對新人新婚快樂，幸福美滿。」林作留言嘲媽咪：「癲！」

網民就撐林母：「係型呀」、「都好大方呀」和「林媽媽好好修養，好大方得體」。

麥明詩盛勁為結婚丨盛勁為揭邀李龍基演唱原因　麥明詩堪稱廿四孝新袍

點擊圖片放大
+7
+6

麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激

林母曾為兒子落力箍煲

麥明詩跟林作於英國留學時已開始拍拖，麥明詩在2015年參選港姐奪冠後，戀情隨即曝光，林母當年很滿意這位「準新抱」，惟有指麥明詩難忍林作花心兼愛夜蒲，最終分手收場。

林母受訪時大爆從前用盡方法為兒子與麥明詩箍煲，她無奈說：「娛樂圈很多（復合例子），譬如鄭秀文（分手）7、8年也可以（復合），可是（兒子與麥明詩）最終不可以（復合）。」

林母續說既然上天如此安排，她也沒辦法，林母說：「只能是祝福。」

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
濕疹共存｜心疼兩女患濕疹偕夫研發產品　前護士媽媽自救女兒盼助同路人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為圍村婚宴熱鬧　贈賓客回禮禮物有心思
12:23 2024/03/24
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為圍村婚宴熱鬧　贈賓客回禮禮物有心思
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為婚禮場地率先睇　馮盈盈低胸裝到場賀新人
16:17 2024/03/24
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為婚禮場地率先睇　馮盈盈低胸裝到場賀新人
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為冧爆咀嘴　新娘子感動灑幸福淚水
17:22 2024/03/24
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為冧爆咀嘴　新娘子感動灑幸福淚水

你可能感興趣

麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為圍村婚宴熱鬧　贈賓客回禮禮物有心思
12:23 2024/03/24
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為圍村婚宴熱鬧　贈賓客回禮禮物有心思
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為婚禮場地率先睇　馮盈盈低胸裝到場賀新人
16:17 2024/03/24
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為婚禮場地率先睇　馮盈盈低胸裝到場賀新人
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為冧爆咀嘴　新娘子感動灑幸福淚水
17:22 2024/03/24
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為冧爆咀嘴　新娘子感動灑幸福淚水
林作 王莉妮 麥明詩 盛勁為 KOL 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 結婚 網絡熱話

最高瀏覽

麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大打擊
麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大打擊
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為圍村婚宴熱鬧　贈賓客回禮禮物有心思
麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為圍村婚宴熱鬧　贈賓客回禮禮物有心思