癌症殺手｜抗戰肺癌4年情況急惡化放棄治療　女病人欲搭機赴台玩樂醫生反建議北上

▲ 莫樹錦表示，人餘下時間不多，人之常情渴望爭取玩樂時間，但玩樂總要跟旅行風險作平衡。

【肺癌/癌症/北上/莫樹錦/醫生】短短數月，情況急劇轉差，本來行走如常，現今已需輪椅代步，並用上每分鐘兩公升輔助氧氣（也是俗語所謂兩度）。跟肺癌抗戰四年已算不錯，並也能過頗正常生活，可恨是病發時未到中年，多少生命延長總不足夠。

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一番討論後，大家同意不再嘗試其他治療，以避免毒性和痛苦，也同意生活質素比時間長短重要，並安排下次覆診時間。冷不防她有此一問：「下星期去台灣，可以嗎？」

醫生反問：「去台灣幹甚麼？」

「當然是吃喝玩樂，幾大都要玩一轉。」

醫生感同身受，但看看輪椅上的她，又看看氧氣機，再看看早已花白的肺X光片，便明知故問：「去台灣要乘飛機？」

病人失望表情形諸於色，醫生提出反建議：「北上吧！要吃喝玩樂，乘車北上安全得多。」

她看來不大願意，醫生便當起大灣區大使，說手切黃牛火鍋有多好吃，若要貴價貨色又有新榮記、甬府，價錢比香港平大截；行動不方便但仍可去按手按腳。

其實不用醫生說，每日十萬計港人北上消遣耍樂，已是最好見證。

病人餘下時間不多，人之常情渴望爭取玩樂時間，但玩樂總要跟旅行風險作平衡。曾有病人旅行途中呼吸衰竭，最終要靠SOS（境外緊急醫療支援）才能回港，過程中，病人跟家人要面對不少困難、痛苦和金錢負擔。

要吃喝玩樂，北上吧！

全文刊於《經濟日報》，原題為「北上」