凱特王妃丨與新抱凱特同患癌　英王查理斯蹣跚走到凱特病房打氣超暖心

【凱特王妃/凱特患癌/查理斯三世/英國王室/癌症/前列腺肥大】隨著凱特王妃患癌消息公開，查理斯三世對新抱窩心的一面近日亦被媒體挖出。據當地傳媒報導，1月份本身因前列腺肥大問題與凱特同樣於同一醫院接受治療的查理斯三世，為了鼓勵新抱，即使自身仍需要休養，身穿病人袍的他仍然不時親自到凱特病房為她打氣。

最新影片:

綜合當地傳媒報導，75歲的查理斯三世，1月26日因前列腺肥大問題而於倫敦醫院接受手術，而期間凱特王妃當時原來亦已俏俏入住同一醫院並接受腹部手術。據知情人士表示英王得知兒媳入院消息後，為了可以向她打氣，即使自身不便走動，仍然決定身穿病人服，慢慢着醫院走廊，走到凱特病房專程開解她。事實上，查理斯三世甫於2月初亦宣布診斷出癌症，白金漢宮也聲明「正在接受治療且依然樂觀」。

42歲凱特王妃則在日前於社交媒體公開罹癌消息，並表示未來將專注治療，希望社會大眾給予時間、空間和私隱，並感謝丈夫威廉的支持陪伴。她提到1月接受腹部大手術，但術後檢查出確診癌症，並在2月開始接受早期化療。

查理斯三世對兒媳窩心的一面爆出後，隨即令不少民眾十分感動。另外，消息人士透露，凱特宣布患癌前一日，英王和凱特也單獨在溫莎城堡共進午餐，「他們有很多話聊，因為幾週前英王開始療程」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣