「25屆DigiCon6 ASIA大賞」 鼓勵香港動畫精英 畫出本地動畫魅力

香港一直有一班動畫人堅持迎難而上，努力創作，希望以作品說話。為了表揚這班充滿熱忱和實力的動畫精英，多年來，香港數碼娛樂協會與日本東京廣播電視控股股份有限公司（TBS控股公司）攜手合辦「DigiCon6 ASIA大賞」香港區比賽，為了推動香港動畫業的發展，近十多年來，更獲香港特別行政區政府「創意香港」的贊助，透過頒發不同的動畫獎項，鼓勵一班香港的動畫精英繼續追夢，同時讓更多人和業界認識香港動畫的發展和獨有魅力。

今年來到第25屆，香港區比賽已於去年圓滿結束，香港代表之一的飛猴製作Flying Monkeys Production，憑著其參賽動畫作品《夏夢迴 Monsoon Blue》繼奪得香港區比賽金獎後，再下一城在亞洲總選中連奪「DigiCon6 ASIA全場大獎」及「DigiCon6 ASIA最佳故事獎」兩大獎項，在15個參與的亞洲地區中脫穎而出，為香港動畫在國際比賽中創下另一成就。

▲ 香港特別行政區文化體育及旅遊局副局長劉震為頒獎典禮擔任主禮嘉賓。

匯聚各地動畫大師點評本地作品

香港數碼娛樂協會在2024年3月1日，假Premiere Elements舉行了「第25屆DigiCon6 ASIA大賞」香港區頒獎典禮，當中頒發了香港區金獎、最佳故事獎、最佳藝術獎及特別獎等獎項，以表揚香港區比賽中的優秀本地動畫作品。

是次頒獎禮，大會邀請到香港特別行政區文化體育及旅遊局副局長劉震為頒獎典禮擔任主禮嘉賓，而香港數碼娛樂協會主席彭子傑，以及專程到港的TBS控股公司代表TBS DigiCon6總部海外事務部負責人結城祟史，亦有出席典禮頒獎及致辭。活動期間，更有幸邀請到來自各地的著名動畫製作人點評本屆香港區比賽的部分獲獎作品，包括來自日本的動畫製作人松本紀子、北京導演陳蓮華，以及本地動畫人盧子英。為了讓觀眾親身感受本地動畫的魅力，大會更即場播放獲獎的作品。

本地優秀作品邁向亞洲為港爭光

本屆「DigiCon6 ASIA 大賞」香港區一共有84份參賽作品，而獲得金獎、最佳故事獎及最佳藝術獎的作品，能代表香港參加於日本東京舉行的「DigiCon6 ASIA 大賞」亞洲總選，讓作品踏出香港，面向亞洲。香港區的金獎得主飛猴製作 Flying Monkeys Production，藉著動畫作品《夏夢迴 Monsoon Blue》再下一城，在亞洲總選斬獲「DigiCon6 ASIA 全場大獎」及「DigiCon6 ASIA 最佳故事獎」兩大獎項，讓香港動畫在國際上立下新的里程碑。

製作人郭永堅(Donald)表示，在創作過程中與不同團隊合作，包括專業音樂團隊 Room 307 製作出與動畫配合，互相輝映的背景音樂，更邀請到本地知名女歌手謝安琪擔任動畫的主唱。製作團隊與香港本地音樂界緊密合作，好好運用在流行音樂界的網絡，讓《夏夢迴 Monsoon Blue》的作品更上一層樓。

香港動畫界臥虎藏龍 毋忘初心堅持創作

是次的香港區比賽中，透過作品《超叔叔》得到最佳故事獎的高飛創作有限公司製作人鍾偉權表示，動畫是一種自由的媒體，也是藝術的一種。當中故事是真實的，而因為動畫的製作，會令故事發展成多元化的動畫。是次獲獎，不但給予作品的肯定，更讓他回想當時入行做動畫的初衷，並讓他繼續堅守初心，不會放下創作的熱誠，繼續做下去。

另外，值得一提今屆特設的「特別獎」，由銜尾蛇創作的《末日狂歡》奪得，製作人Karson表示非常興奮及榮幸能獲得這個獎項，對他和團隊是一個很大的鼓舞。作品是一套歌舞動畫，靈感來自迪士尼動畫，以音樂配合動畫，帶出輕鬆又富深層意義的訊息，加上特別的製作技巧，令視覺效果更具獨特的風格和質感。Karson認為獎項猶如為他的動畫職涯注入一支強心針，希望未來能創作更多出色的動畫給香港的觀眾欣賞。



（特約）