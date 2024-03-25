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中年好聲音2丨「中葡巴混血」古淖文與肥媽關係密切　German台風勁奪冠如願入TVB

娛樂 12:57 2024/03/25

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熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

古淖文奪《中年好聲音2》冠軍。

36歲的「中葡巴混血兒」古淖文（German）奪《中年好聲音2》冠軍，全晚以穩定表現獲取評判們欣賞，亞軍則為譚輝智，季軍落入顏米羔手中。

古淖文過往曾加過不少歌唱比賽，更由《亞洲星光大道》到現時「轉台」繼續追夢，十分熱血！

中年好聲音2丨《中年2》顏米羔回應「賄選」 風波　網民自揭收錢做假Fans

曾奪《亞洲星光大道》第5名

其實在參加《中年好聲音2》之前，古淖文已有不少演出經驗，在2006年，他曾代表澳門演唱各大型運動會曲目，更曾與陳慧琳、張惠妹及孫楠合唱第十一屆全運會開幕式主題曲。

在2009年，古淖文更以本名「古卓文」參加亞視歌唱比賽《亞洲星光大道》，在節目中被稱為「星光混血兒」，當時的他同樣走妖艷風，並成為第5名兼奪「台風獎」，同屆的冠軍是羅力威，第4名則是陳蕾。

後來，古淖文簽約亞洲電視，成為香港藝人。直至2014年，他返回澳門發展，參與不少港澳、內地的節目拍攝，又擔任葡語MC、推出過《灰》與《海底針》等歌曲。

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肥媽「關照」古淖文

古淖文與《亞洲星光大道》、《中年好聲音2》的評判肥媽關係相當好，更以母子相稱，而肥媽也很「關照」古淖文，過往不時帶他登台呢！

他受訪時曾指：「好多人將我同肥媽老師拉埋一齊，但我參加比賽係為自己而唱。」他又強調自己與肥媽沒有任何關係，不是網上所指的私生子、秘密情人。

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如願加入TVB

而古淖文過往曾想肥媽幫忙搭路，助自己加入TVB，肥媽當時就婉拒他，並指希望他在做人處事、唱歌上更有進步。

他在賽後受訪時指，自己沒想過奪冠軍，並感謝節目讓他找回在舞台上的初心。

現時，古淖文成功靠自己的歌藝加入TVB，相信肥媽也為他感自豪。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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