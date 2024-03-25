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婆媳糾紛丨慳家奶奶加熱隔夜餸餵孫食到入院　新抱嬲爆出1絕招反擊結局大快人心

家事百科 13:33 2024/03/25

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人妻發文怒轟奶奶經常將隔夜餸重複加熱給媳婦及孫兒吃好幾天，直到有次兒子被吃到「腸胃不適送院」，終忍無可忍決定祭出「換你兒子來」這招絕地反擊。(iStock圖片)

節儉是美德，愛惜食物更是正確，然而把剩菜放到雪櫃冷藏，翌日再加熱隔夜餸，有機會滋生細菌，甚至有致癌風險。台灣一名人妻網上發文，怒轟奶奶經常將隔夜餸重複加熱給新抱和孫兒吃好幾天，無視多次提醒，直到孩子腸胃不適送院，人妻終忍無可忍，決定祭出「換你兒子來」這招絕地反擊，奶奶見狀才趕緊阻止，貼文一出讓網友讚嘆不已。

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奶奶反覆加熱隔夜餸孫食到入院

台灣一名人妻在社交平台Facebook的「毒姑九賤婆媳討論區」群組發文，直斥奶奶雙重標準。她表示，奶奶為人十分節儉，每餐吃不完的餸都會拎去雪櫃冷藏，經常將「一道菜都要重複加熱吃好多天」，她多次提醒「不要讓小孩吃加熱過的食物」，然而奶奶卻「左耳入、右耳出」，暗地讓孫兒吃隔夜餸。

直至一次小孩終因腸胃不適住院，人妻再次提醒奶奶「不要拿小孩身體開玩笑」，可惜數日後，奶奶行為照舊。人妻又怒斥，奶奶只會讓自己和孫兒吃剩菜，但不會讓丈夫吃。

人妻於是將隔夜餸放到丈夫面前，要求對方吃掉，丈夫配合吃了幾口後，直言「味道好像怪怪的」。未料奶奶見狀馬上出言阻止，「這樣會吃壞肚子啦！不行啦」。人妻馬上質疑奶奶「所以他吃就不行，我跟我兒子吃可以？」

幸好老公不是豬隊友，立馬附和表示「新聞都說了食物不要重複加熱，而且我還要工作，生病住院了誰賺錢？」

人妻氣到直接將整盤隔夜餸放到老公面前要求吃完為止，老公吃了數啖後，直言「味道好像怪怪的」。（iStock圖片）

怎料奶奶仍未放棄，仍想叫孫兒吃吃看。人妻起來當著眾人面前將隔夜餸倒掉，順便清空雪櫃，最後更斷言「只要桌上有隔夜菜我一定全部倒掉唷！，我也是為了所有人身體著想」，奶奶被氣得無言反駁，這場隔夜餸風波終平息。

網民：食隔夜餸傷身恐致癌

帖文一出網民紛紛大讚媳婦處理手法正確，有網民稱「胃癌最喜歡的就是隔夜菜，我姐就是吃多了得了胃癌，專科醫生說的，可惜冇藥醫， 發現一年多就離開了」、「有很多長輩對食物的觀念都是錯誤的，為了節省，一次煮太多然後吃不完冰冰箱吃很多餐，結果搞到生病花錢看醫生，殊不知這樣花更多啊」。

更有網友身同感受，直言「我婆婆都拿剩菜剩飯給我吃，然後煮新鮮的給她兒子吃」、「有時煮新的菜會把之前的剩菜再加進去攪一起，溝通多次，文獻報道都給看了，還是這樣」。

為免奶奶重蹈覆轍，有人更提議「直接讓婆婆的兒子天天吃」、「如果是我，當它阻止老公吃時，我直接把整盤剩菜倒向它面上」。

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責任編輯︰王明芳

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