減肥大作戰｜一日內體重可相差1至3磅？　營養師揭秘箇中原因：磅數非一切

▲ 一日內體重可相差1至3磅？營養師揭秘箇中原因。

下午五時許，戰友琪琪來電，說：「今天外出工作，早了放工，現已在尖沙咀，可以上來見你嗎？」

我說：「現在已預約會面的戰友較多，或許要等一會兒。」

她回應：「沒問題，不如我先吃晚飯，晚點才來見你。」

我立即阻止：「吃晚飯？萬萬不可！先來上磅後再吃飯吧！」她說：「遵命。」七時許，我們會面。

「太好了，比上星期輕了一磅。」她續問：「我不明白你剛才為何着我先磅重才吃晚飯？體重會相差很遠嗎？」

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我說：「雖然磅數不是減磅的一切，但我深明戰友對磅數很是着緊，可以的話，盡量於同一時段和狀態來覆磅會較佳。你曾否試過一天裏，在不同時段磅重，體重可以相差一至三磅的呢？剛才，你說吃飯後才上磅，即是等於連同剛吃的食物和飲品一齊磅，當然我可向戰友直接解釋這次增磅的原因，但有時候，戰友看到磅數增加了的心理影響，遠遠超出那種理性的分析。」

她點點頭說道：「對啊！有時候，月經來潮前，體重爆升的數字實在驚嚇，雖然明確知道那是周期性的影響，但也足以令人氣餒萬分。」

「因此，我們時刻也要謹記，減磅時，磅數並非一切，我們還可透過穿衣服，觀察身形的變化，善用軟尺及記錄體脂的進展，都可得知減肥結果。」我提醒她。

全文刊於《經濟日報》，原題為「體重並非一切」