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星二代丨陳豪細女1個小習慣被指缺乏安全感　專家拆解原因竟與媽媽陳茵媺有關

育兒資訊 12:50 2024/03/25

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陳豪細女1個小習慣被指缺乏安全感，專家拆解原因竟與媽媽陳茵媺有關。

【明星夫妻/星二代/陳豪/陳茵媺】視帝陳豪（阿Mo）與太太陳茵媺（Aimee）結婚11年恩愛如初，二人育有兩子一女，包括大仔Aiden、二仔Nathan及細女Camilla，一家五口幸福美滿。細女Camilla的一個可愛小習慣最近引發討論，有網民指背後恐代表安全感不足。

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7歲Camilla公仔不離手

近日有網民分享，留意到陳豪女兒Camilla一直有隨身帶小物品的習慣，並分享多張照片，原來Camilla外出和拍照時，經常會抱著一個公仔，即使公仔已經變舊、變髒，但她幾乎隨身攜帶，「感覺真的把這個娃娃當朋友當家庭一分子，只要是合照時妹妹就會特地把它正面展示」，認為這個行為「超級有愛」。

從網民分享的照片可見，Camilla經常將一隻美國玩具品牌Ty的公仔隨身攜帶，無論在生日會的合照，還是與父母外出時，都經常看到公仔的蹤影，而公仔外表不難發現歲月痕跡，相信是從小陪伴Camilla長大。

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帖文一出引起討論，有網民留言指相中的公仔其實是安撫玩偶，「就像小嬰兒有安撫巾一樣，它不一定是娃娃，可以是任何一個物件，起到安撫作用，有它在你會覺得很安心，就像你的親人一樣」、「我女兒也有，是個兔子安撫巾，去哪帶哪，我老公怕不見了，還給兔子裡面塞了個GPS」。

有網民認為Camilla的習慣其實反映小朋友的戀物情結，「這個應該是小孩的一種戀物情結，就是從小用的一種東西，會一直拿著，有安全感，我女兒小時候的毯子，現在十歲了還天天要抱著睡」、「好多人都覺得這種行為好可愛，覺得娃娃能給孩子安全感就無所謂。其實孩子最大的安全感應該是父母的愛，而不是一個娃娃帶來的陪伴，任何東西的過度依賴都不好」。

研究：安撫物與媽媽連繫

英國布里斯托大學和美國耶魯大學曾進行研究，發現有七成兒童都會跟一些物品建立強烈的關係，倚賴它們自我撫慰和入睡。這些安撫物在形態和氣味上都能夠給予小朋友安全感，甚至與媽媽有所連繫，令他們更易入睡。

增強安全感助解決戀物癮

根據協康會資料，兒童戀物是心理發育過程的一個階段，絕大多數發生在六個月大至三歲時，並在約兩歲開始達到高峰期。從兒童心理學解釋，舊物件、舊玩具是幼兒心理安全感的依靠。幼兒依戀物件的情形因人而異，有些幼兒的戀情短，有些則持續至上小學階段。

要解決孩子的「戀物癮」，可從增強他們的安全感入手。協康會指出，一般在三歲導引幼兒戒掉依戀的習慣為最佳的時機，一來幼兒已有足夠的獨立能力，語言表達能力也日趨成熟，家長與幼稚園老師的關愛擁抱也有助舒緩幼兒不安的情緒。

父母可以在這時候為幼兒的戀物舉行「告別」的儀式，如「手巾仔告別式」，就是請幼兒用口述或畫圖方式，跟手巾仔真正說再見，一起把手巾仔收起來、埋起來， 「切斷」所有會讓幼兒思念的可能性。

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責任編輯：王明芳

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