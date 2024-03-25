  • 27°C
香港時間 : 2024325日 (週一) 12:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凱特王妃｜凱特王妃患癌惹議  50歲以下癌症莫名趨升 醫生拆解10大警號

醫生診症室 12:23 2024/03/25

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

【凱特王妃/凱特患癌/癌症/癌症警號/英國王室】英國凱特王妃上周五（22日）公布患癌消息引起全球關注，同時關於年輕人患癌症的議題亦受到廣泛關注及討論。英國專家日前就相關研究數據分析，發現50歲以下癌症患者人數目前正持續上升，且尚未清楚這種情況成因。有台灣醫生拆解10大癌症警號，建議年輕人出現相關情況時應及早求醫，增加治療成功的可能性。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜年少苦讀變尖子一度欲輕生　澳洲回流成人生轉捩點　半生鑽研心理學：盼用知識回饋社會

英國凱特王妃早前公布消息，指自己於今年1月時接受了一次重大的腹部手術，事後檢查卻發現患上癌症，目前正積極接受治療。年僅42歲的凱特王妃患癌消息隨即引起各界熱議，英國癌症研究中心日前引用研究數據，指國內每年發現超過375,000宗癌症病例，相當於每日約有1,000宗病例個案，假如以10分之1比例計算，當中則大約有3.75萬宗個案屬50歲以下患者。

點擊圖片放大
+4
+3

癌症年輕化成因未明 

伯明罕大學腫瘤學家Shivan Sivakumar坦言，20年前很少見到年輕癌症患者，惟近年卻經常遇到，而且患者通常沒有任何症狀、加上年紀尚小未曾想過會患癌，因此感到非常震驚；伯明翰大學腫瘤學副教授Shivan Sivakumar則直言：「年輕發病的癌症個案絕不罕見。」，雖然年輕癌症患者人數趨升成因未明，但亦發現越來越多患者患上與腹部問題相關的癌症。

對於癌症病人年輕化，研究人員亦感到頗為困惑，科學家認為相關問題或與遺傳基因相關。除此之外，由於飲食、其他環境因素導致腸道微生物群變化，影響人體發炎指數，研究團隊目前亦正在探討腸道微生物群（microbiome）是否也是原因之一。

新世代年輕人恐更易患癌？

台灣重症醫學暨胸腔內科專科醫生黃軒日前亦就上述議題於其Facebook專頁發文，分享過去醫學研究發表，指醫學上一般定義「年輕癌症患者」為50歲以下民眾，而過去一項關於44國家的癌症分析研究中發現，1990年以後出生的人相比1970年出生的人更有可能「在50歲之前患癌」，預料這些年份以後年輕人，要比幾代人更易受到癌症拖累。

10大癌症警號

有見及此，醫生為大家拆解以下10大癌症警號：

點擊圖片放大
+11
+10
  • 無痛的腫塊或腫脹：如果發現身體某部位出現異常腫塊，且隨著時間逐漸變大，則需警惕。
  • 持續發燒或持續咳嗽：尤其是咳嗽時常伴有血絲時更應引起注意。雖然這可能是由多種因素引起，但如果發燒持續不退，特別是夜間出汗，這可能是血癌或淋巴系統癌症的跡象。超過三個禮拜的咳嗽，你都要去看一下醫生，才比較安心。
  • 排便習慣的變化：包括便秘、腹瀉或發現糞便中有血或顏色變黑、灰白或紅色。
  • 排尿異常困難：如頻繁需要小便、尿急或排尿疼痛，什至尿愈來愈少⋯⋯
  • 無端的出血：包括陰道出血、排便或排尿時出血，或咳嗽出血。
  • 不明的體重下降：如果您在沒有改變飲食或運動習慣的情況下，體重突然下降超過5公斤，這可能是早期癌症的跡象。
  • 持久的疲勞感：如果感到持續的極度疲勞，影響日常生活，則應該提高警覺。尤其是休息後仍感到疲憊，可能是癌症早期的一個跡象。
  • 皮膚的變化：新出現的痣或原有痣的大小、形狀或顏色的變化都不容忽視。因為新出現的痣、痣的形狀、大小或顏色的變化，皮膚發紅、發黃、瘙癢或脫皮等，都可能是皮膚癌的警訊。
  • 持續的疼痛：如果有持續的疼痛而找不到原因，則需要進一步檢查。尤其是疼痛的位置和強度逐漸增強，而且找不到其他原因，應當警惕可能是癌症。
  • 消化系統問題：如長期胃灼熱或消化不良或嚴重腹瀉、食慾愈來愈差，越吃越瘦，都可能是癌症提早的表現。

    • 及早求醫有助增加治癒可能性

    醫生坦言，以上症狀雖有可能並非癌症所致，但如果持續這些症狀或有惡化的趨勢，亦及早就醫進行檢查，平日亦應定期進行健康檢查並對身體的任何變化保持警覺，有助於早期發現並處理健康問題，增加治療成功的可能性。

    醫生亦強調指，預防勝於治療，保持健康的生活方式，平日衡飲食、適量運動、避免吸煙和過量飲酒，以及減少接觸已知的致癌物質，這些皆是降低年輕人患上癌症風險的有效方法。

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    責任編輯：羅嘉欣

    相關文章

    凱特王妃丨與新抱凱特同患癌　英王查理斯蹣跚走到凱特病房打氣超暖心
    今日 12:06
    凱特王妃丨與新抱凱特同患癌　英王查理斯蹣跚走到凱特病房打氣超暖心
    凱特患癌｜英國王室3成員相繼罹癌　3個月內陸續入院王室健康惹關注
    17:48 2024/03/23
    凱特患癌｜英國王室3成員相繼罹癌　3個月內陸續入院王室健康惹關注

    你可能感興趣

    凱特王妃丨與新抱凱特同患癌　英王查理斯蹣跚走到凱特病房打氣超暖心
    今日 12:06
    凱特王妃丨與新抱凱特同患癌　英王查理斯蹣跚走到凱特病房打氣超暖心
    凱特患癌｜英國王室3成員相繼罹癌　3個月內陸續入院王室健康惹關注
    17:48 2024/03/23
    凱特患癌｜英國王室3成員相繼罹癌　3個月內陸續入院王室健康惹關注
    健康問題 癌症 網絡熱話 凱特王妃 皮膚癌 治療 手術 英國 台灣 咳嗽

    最高瀏覽

    麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大打擊
    麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大打擊
    麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為圍村婚宴熱鬧　贈賓客回禮禮物有心思
    麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為圍村婚宴熱鬧　贈賓客回禮禮物有心思