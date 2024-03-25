二十年一刻丨蘇打綠巡唱香港站完美落幕　感謝觀眾完全配合沒有影相拍照

▲ 蘇打綠《二十年一刻》香港站。

蘇打綠在昨日（3月24日）完成二十年的第一個里程碑，連續3場《二十年一刻》香港首站完美落幕。最後一場蘇打綠豁出去，演出逼近午夜才結束。

團員紛紛表示謝謝大家陪伴走過20個春夏秋冬，青峰也補充說明整段安可段落，就是將屬於團員創作私密的時刻，轉化成新歌獻給香港站的觀眾。

二十年一刻丨蘇打綠紅館開騷精選唱20年經典歌 巡唱首站均從香港起跑：奪走我們許多第一次

▲ 蘇打綠《二十年一刻》香港站。

童年小威超萌

青峰也謝謝小威所寫的《你不需要多完美》，鼓勵到憂鬱的自己，不用擔心巡迴、也不需要要求自己要多完美，一旁的小威立刻給青峰一個擁抱，馨儀則是一邊謝幕一邊拭淚。



感性之餘，蘇打綠現場也是笑聲不斷，尤其揭曉新歌單曲封面，居然是小威孩童時期的萌照，引發上萬觀眾驚聲大笑。團員們為讓觀眾們都感受帶著大眼鏡且嬰兒肥的小小威，還將地屏舞台化身為大型觸控螢幕，協力不斷放大小小威，力求真實呈現。

小威也再度強調自己這張照片真的沒有修圖，頂多把旁邊的零食修掉而已，看著當時的自己，小威表示他絕對是這張單曲封面不負眾望的最佳選擇，因為他就是接受自己最真實的模樣。

▲ 蘇打綠《二十年一刻》香港站。

感謝觀眾沒影相拍片



蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會香港站，3天演出共吸引超過36000名觀眾到場欣賞，觀眾們全心投入沉浸式觀賞，讓團員們都很感動，阿福表示：「可以看到大家的眼神，就像跟好友面對面聊天」，同時很開心能一起創造出在香港的演唱會第一次沒人拿起相機或手機。

為酬謝觀眾的配合，蘇打綠在3場的安可時刻都回饋超值的點歌環節，觀眾點歌曲目包羅萬象，也不時出現難題，當出現《相對論IV》時，讓青峰大喊要保全把他請出去，語畢卻依舊飛奔環繞四面台熱唱；此外還有《近未來》、《羅生門》、《交響夢》等，及經典華語歌曲如《一想到你呀》、《我的未來不是夢》，總計累積近30首歌曲。

▲ 蘇打綠《二十年一刻》香港站。

謝幕紙花有心思



蘇打綠也將許多與20周年有關的細節埋在每個環節中：觀眾入場時的會場音樂，播放的是蘇打綠出道的2004年所發行的華語金曲。

演唱會謝幕紙花則是精心將「四季」設計在其中，該巧思亦象徵著復刻計畫即將邁入韋瓦第計畫，以4種不同顏色的紙花代表著春夏秋冬，並各印製上代表該季節的符號，吸引許多觀眾散場前急忙收集珍藏。



據悉，蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會的周邊商品於3月25日上架各大電商販售，且首站香港的驚喜歌曲《你不需要多完美》亦將於3月9日數碼發行。

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