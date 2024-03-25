讓座爭議｜母女不滿搭港鐵無人讓座　暗串乘客：老師冇教要讓座俾小朋友？

▲ 母女不滿搭港鐵無人讓座，大聲在車廂暗串乘客，試圖逼人讓座。

讓座問題向來是市民熱話，除了長者、孕婦、殘疾人士等為讓座對象外，小朋友又應否需要讓座？近日，有港鐵乘客於討論區發文，表示乘車時遇見一對母女在他面前，因讓座問題「俾說話佢聽」，埋怨他不讓座給小朋友，更稱「點解啲人唔讓座俾小朋友，都唔係老人家」。他一度想發火大鬧，斥母女們有需要為何不直說，要在此冷嘲熱諷，又稱平時會主動讓座給長者，只是有沒有義務必須要讓座給「小朋友」？

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近日，有網民以「究竟係咪一定要讓座？」為題於Dcard發文，表示日前乘搭港鐵由起點到終點，見到有空位便坐下，中途有一對母女上車，站在他面前，女童不久開口問母親：「點解啲人不讓座俾小朋友」，母親隨即回應：「係囉，點解啲人唔讓座俾小朋友，都唔係老人家」。之後她又說：

學校老師有冇教要讓座俾小朋友？

樓主知道兩母女的對話是「俾說話」他聽，當下感憤怒的他，同時也疑惑為何不開口直問。被惹怒的樓主一度想開口大罵，只因怕「教壞小朋友」而忍氣吞聲，最令人火大的是她們在2個站之後便下車，他暗嘲：

你小朋友企兩個站係咪都企唔到？

樓主又提到，當時有在該母女面前傳送錄音訊息給朋友，稱「有人逼人讓座」。其實樓主平時也會主動讓座給老人家，只是面對小朋友，他不禁疑惑「究竟有冇義務讓俾小朋友」？

網民拒讓座：小朋友有活力企好耐

不少網民支持樓主沒有讓座，表示不會讓坐給小朋友，他們既有活力，又可以久站，要讓坐也只會讓給老人家或傷殘人士。另外，也有網民分享類似經歷，表示不論甚麼年紀，只要是有力氣在車上走走跳跳的人，也不會讓座。

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責任編輯：王明芳