自助餐優惠｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一　低至$221起任食生蠔CP值高

▲ 沙田萬怡酒店自助餐買一送一，人均低至$221起任食生蠔。（Klook圖片）

一家人出去食飯，最開心是一齊食自助餐！Klook和KKday均推出「沙田萬怡酒店自助餐買一送一」，其中自助午餐兩位訂購低至$442，即人均只需$221便可任食生蠔，即睇詳情！

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沙田萬怡酒店MoMo Café推出自助餐優惠低至買一送一，平日午餐人均$221亦可嘆即開生蠔等冰鎮海鮮，周末午餐也只需人均$287就可任食鱈場蟹腳，晚餐亦有鱈場蟹腳、麵包蟹等多款冷盤海鮮。而熱食則有燒澳洲穀飼西冷牛肉、慢煮西班牙杜洛克豬柳、墨西哥炸牛油果煎比目魚等，CP值高！

▲ 沙田萬怡酒店自助餐CP值高。（Klook圖片）

優惠詳情

預訂日期：即日起至4月1日

地址：香港新界沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店內2樓

【快閃買一送一】

1. 平日自助午餐

用餐日期：3-4月平日及5月2-3日

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：$442/2位，平均$221（原價$810/2）

2. 周末自助午餐

用餐日期：2024年4月週末及5月4-5日

用餐時間：12:00–15:00

優惠價：$574/2位，平均$287/位（原價$1,052/2位）

3. 自助晚餐

用餐日期：2024年5月5日或之前

用餐時間：18:00–21:30

優惠價：平日$790/2位，平均$395/位（原價$1,448/2位）

周末$898/2位，平均$K$449/位（原價$1,646/2位）

*以上已包括原價加一服務費

【Klook訂購連結】

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責任編輯：林綺玲