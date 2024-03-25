中年好聲音2丨黃劍文不入三甲網民感可惜　堅持追夢冇放棄背後身世勁可憐

▲ 黃劍文最終不入三甲。

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2登峯之戰》昨晚（24日）圓滿結束，出爐三甲分別為古淖文、譚輝智及顏米羔。

一直被視為「黑馬」愈戰愈勇的黃劍文，最終不入三甲，只得第4名，令不少網民感可惜，不過劍文賽後接受傳媒訪問未有為賽果感不快，又指自己的聲音病足一個月，大家對他十分關心，又試了不同的藥物和針灸，並表示已獲得家人認同，形容他是心中的No.1。

現年40歲的黃劍文未參加《中年好聲音2》時，曾經是ViuTV旗下藝人，約滿後再以個人身份參加《全民造星III》，當日現身《中2》 首輪海選，遭網民抨擊反骨等，劍文坦言：「我只是追夢，不用怕太多。」

中年好聲音2丨黃劍文當年26歲生日母親自殺亡 張佳添讚譚輝智《深深深》唱出Magic

堅持追尋夢想

入行逾10年的他擔任過不少婚宴的演出和街頭表演，其後又參加過不少選秀的音樂節目，台灣《超級偶像》、《華人星光大道》、東南衛視《拉芳星光大會》、第一屆《超級巨聲》、《全民造星III》等。

一直熱愛唱歌的他，即使參加多次比賽落敗，惟他未有放棄，一直堅持追尋夢想。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

不理會網民評擊

今次參加《中年好聲音2》，他希望在不同平台繼續追夢，想不到竟被網民評擊，劍文曾在訪問上說：「其實呢個世界大把人講嘢，好多都係不負責任，咁聽得邊個呢？定應該聆聽自己個心想點？我唔想太在意人哋嘅睇法，最重要知道自己做緊啲乜嘢就可以，我只係追夢，唔使怕太多。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

身世可憐

在追尋夢想的路上披荊斬棘，劍文的身世亦十分可憐，他曾在《中年好聲音2》說：「喺幾歲時阿媽再嫁，但後父唔想我嗌阿媽做阿媽，要嗌阿媽做阿姨，曾經因為嗌阿媽做阿媽，咁就做錯咗，從此我冇再喺呢個家庭出現，冇得再一齊去旅行。」

本來長大後他與媽媽感情變好，但在劍文26歲生日時媽媽卻輕生身亡，媽媽離開之後，大受打擊的劍文試過輕生，最後信仰跟理智令他清醒，當時他決定離開香港：「喺busking嗰4年，試過有人喊住上前多謝及擁抱我，話我啲歌感動到佢，甚至打消咗傷害自己的念頭，哪怕只係感動到一個人，影響到一個人生命，我覺得已經足夠。既然當年執返條命，好多嘢都賺咗，點解唔做返啲轟烈嘢，放手搏一鋪令人生精彩啲？」

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5