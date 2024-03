英國王室｜查理斯凱特王妃相繼患癌　細數威廉王子人生「7大悲劇」

▲ 面對父親英王查理斯三世和妻子相繼罹癌,王室粉絲細數威廉王子人生「7大悲劇」。

【凱特王妃/凱特患癌/威廉王子/英國王室/查爾斯三世】繼凱特王妃(Kate Middleton)神隱2個月掀陰謀論,英國時間周五(22日)透過肯辛頓宮發布影片,公布自己患上癌症,現正接受化療。縱使影片打破了外界謠言猜想,不過英國王室成員仍成為追訪對象,深受壓力。尤其威廉王子(Prince William)面對父親英王查爾斯三世(King Charles III)和妻子相繼罹癌,需要背負起王室和家庭的重擔。王室粉絲忍不住列出威廉此生經歷的「7大悲劇」,直言「未來的國王也是人,也需要休息」。

英國王室動向一直受到傳媒關注。一名王室粉絲「Canellecitadelle」在社群平台X上發文,細數了現年41歲的威廉王子,至今遇到的「7大悲劇」,粉絲直言:「主啊,即使是未來的國王也是人,也需要休息!(Lord, Even Future Kings are humans and need a break)」

英國王室|威廉王子人生「7大悲劇」

1. 1997年戴安娜王妃(Princess Diana)在車禍意外逝世,在一場悲慘的事故中失去母親;

2. 英國女王伊利莎白二世於2022年逝世、菲利普親王2021年離世,威廉王子在2年內痛失了祖母和祖父;

3. 哈利王子在2020年與妻子梅根脫離王室,與親弟弟關係疏離;

4. 父親英王查理斯三世(King Charles III)罹患癌症;

5. 妻子凱特王妃也在抗癌;

6. 家中有3個不到11歲的子女需要他照顧,分別是現年10歲的喬治王子、8歲的夏洛特公主和僅5歲的路易王子;

7. 威廉王子正努力維繫君主制的存在,在一切困難中仍保持堅毅,並默默地付出。

評論家呼籲給皇室更多空間處理

根據英媒《每日電訊報》(The Telegraph)報道,英國王室最近的連串風波,惹外界揣測陰謀論,威廉還背上了出軌的罵名。分析指連串事件可能對威廉王子和王室未來的公共生活產生了影響。就凱特王妃手術一事,不少媒體已認為她的情況可以牽動國民情緒,從而對英國王室的未來感到憂慮。

報導中的評論家認為,凱特王妃的病情已為大眾所知,威廉王子不僅背負著重擔,更擔起大眾的巨大同情心,進入人生下一個階段。因此近日王室的遭遇並不是虛構。

正如我們所有人一樣,他們正在經歷生命的最難之處,我們應該盡力為他們提供所需和應得的私隱。

