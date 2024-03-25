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英國王室｜查理斯凱特王妃相繼患癌　細數威廉王子人生「7大悲劇」

家事百科 12:57 2024/03/25

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面對父親英王查理斯三世和妻子相繼罹癌，王室粉絲細數威廉王子人生「7大悲劇」。

【凱特王妃/凱特患癌/威廉王子/英國王室/查爾斯三世】繼凱特王妃（Kate Middleton）神隱2個月掀陰謀論，英國時間周五（22日）透過肯辛頓宮發布影片，公布自己患上癌症，現正接受化療。縱使影片打破了外界謠言猜想，不過英國王室成員仍成為追訪對象，深受壓力。尤其威廉王子（Prince William）面對父親英王查爾斯三世（King Charles III）和妻子相繼罹癌，需要背負起王室和家庭的重擔。王室粉絲忍不住列出威廉此生經歷的「7大悲劇」，直言「未來的國王也是人，也需要休息」。

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英國王室動向一直受到傳媒關注。一名王室粉絲「Canellecitadelle」在社群平台X上發文，細數了現年41歲的威廉王子，至今遇到的「7大悲劇」，粉絲直言：「主啊，即使是未來的國王也是人，也需要休息！（Lord, Even Future Kings are humans and need a break）」

英國王室｜威廉王子人生「7大悲劇」

1. 1997年戴安娜王妃（Princess Diana）在車禍意外逝世，在一場悲慘的事故中失去母親；

2. 英國女王伊利莎白二世於2022年逝世、菲利普親王2021年離世，威廉王子在2年內痛失了祖母和祖父；

3. 哈利王子在2020年與妻子梅根脫離王室，與親弟弟關係疏離；

4. 父親英王查理斯三世（King Charles III）罹患癌症；

5. 妻子凱特王妃也在抗癌；

6. 家中有3個不到11歲的子女需要他照顧，分別是現年10歲的喬治王子、8歲的夏洛特公主和僅5歲的路易王子；

7. 威廉王子正努力維繫君主制的存在，在一切困難中仍保持堅毅，並默默地付出。

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評論家呼籲給皇室更多空間處理

根據英媒《每日電訊報》（The Telegraph）報道，英國王室最近的連串風波，惹外界揣測陰謀論，威廉還背上了出軌的罵名。分析指連串事件可能對威廉王子和王室未來的公共生活產生了影響。就凱特王妃手術一事，不少媒體已認為她的情況可以牽動國民情緒，從而對英國王室的未來感到憂慮。

報導中的評論家認為，凱特王妃的病情已為大眾所知，威廉王子不僅背負著重擔，更擔起大眾的巨大同情心，進入人生下一個階段。因此近日王室的遭遇並不是虛構。

正如我們所有人一樣，他們正在經歷生命的最難之處，我們應該盡力為他們提供所需和應得的私隱。

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責任編輯：王明芳

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