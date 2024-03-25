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不瘦降｜做極運動都係肥？4大重點踢走脂肪　中醫分享一天排毒餐單+自製消脂飲

醫健人物 12:39 2024/03/25

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中醫解構為何瘦不了的原因。

點解日日做運動都減不到一磅？首先要認清，出汗不等於可以減肥，排走汗水只可減低水份，降低的磅數很快打回原形，要真正做帶氧運動才有效。此外，身體內部也要解決以下四點，才能令脂肪遠離：

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一、脾虛濕困水腫：中醫認為，肥胖是由於身體積聚痰濕。進食過多甜點、生冷食物及運動太少，導致脾臟受損，則運化水液和養份之功能減退，水穀精微不能生化精血，因而囤積成膏脂痰濁，遂成肥胖。從中醫角度來看，只要食物或飲品的溫度低於室溫，已屬生冷食物，不少人喜歡在早上飲果汁作早餐，這不但令身體消化功能紊亂，還會腹脹、肚痛、疲倦乏力，甚至水腫和便秘等徵狀。

二、熬夜會變肥：專家估計，睡眠不足會增加令人飢餓的賀爾蒙，同時刺激人體食慾，偏愛快餐、外賣和外膳；食物偏濃味、辛辣及油膩。另外，當大家愈睡得少，便愈吃得多零食或宵夜，增加肥胖機會。

三、便秘、肉多菜少：吃辛辣燥熱煎炸食物、生活規律欠佳和工作壓力大等，都會使氣機不能暢達，出現便秘，毒素久而久之會存留於體內，形成肥胖。都市人習慣多肉少菜的飲食，因此要改變為健康低脂，食材應主要以清腸胃助排毒為主，如南瓜、番茄、番薯、黑木耳等。建議每星期茹素一天，早餐可選擇番薯、小米／米粉；午餐可選擇粟米、蔬菜及雞蛋；晚餐可選擇些素餃、蕎麥麵。另外，可自製山楂消脂飲：把十五克山楂、二十克麥芽淨淨，放入杯中茶隔內；再注入五百毫升熱開水，焗三十至四十分鐘後，加一茶匙蜂蜜即可飲用。

四、飲食不定時：中醫不鼓勵斷食來控制體重，一定要保持進食三餐。早上七至九時進食早餐，可調養脾胃；上午十一時至下午一時）進食午餐，有助小腸在下午一至三時進行消化吸收。下午三時後，腸胃開始休息，故午餐不宜太遲進食。至於晚餐，宜晚上六時至八時進食，且不宜太豐富，多餘熱量難以消耗，久積成肥。

全文刊於《經濟日報》，原題為「做極運動都係肥？

撰文 : 楊明霞 註冊中醫師

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