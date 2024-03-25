【復活清明假期】入境處料11天內逾千萬人次過境　八成六經陸路口岸進出本港

▲ 入境處料復活清明假期間逾千萬人次過境，八成六經陸路口岸進出本港。（資料圖片）

今年復活節及清明節假期期間（即3月28日至4月7日），入境事務處預計約有1,100萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港。經入境處與內地深圳邊檢總站等部門協商後，預計約有950萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境較為繁忙的日子為3月29日（星期五），出境人次約601,000，而入境高峰期為4月1日（星期一），入境人次約589,000。

入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有207,000、169,000及143,000人次出入境。

入境處指，為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流；同時亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

另一方面，入境處亦會連同警務處、海關和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

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責任編輯：陳麗娜