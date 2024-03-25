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星二代丨任晴佳出席酒店開幕騷逆天長腿　琦琦開心女兒被讚似Anne Hathaway

娛樂 14:02 2024/03/25

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熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

琦琦與任達華女兒任晴佳盡得父母靚基因。

澳門有酒店在日前開幕，群星名人拱照，其中正在外地留學、琦琦與任達華愛女任晴佳（Ella）性感現身。任晴佳可說盡得父母靚基因，當晚她以一襲黑色的露肩連身裙到場，大騷42吋逆天長腿，高貴又不失活力。

靚媽琦琦笑謂：「個女學校有一個小小嘅假期，今次返到嚟香港即刻趕去澳門出席呢個盛會，我哋都覺得酒店真係非常之靚。」

同時琦琦指：「最開心嘅係，喺我哋影相途中，酒店設計師主動走過來自我介紹，仲話覺得Ellla好似 《走佬俏公主》（The Princess Diaries）嘅Anne Hathaway（安妮夏菲維），搞到我哋都好開心呀！哈哈！」

星二代丨任晴佳身材高䠷視模界新星　 與父母關係感情要好無所不談

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任晴佳擁「9頭身」

現年20歲的任晴佳現正在英國倫敦讀大學，閒時當模特兒，並在個人社交平台分享生活點滴。

任晴佳樣子標緻且擁有9頭身的黃金身形，由此近年成各大時裝品牌的新寵兒，早在16歲已登上5大月刊雜誌封面，也因此被外界與「最美星二代」沈月作比較。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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