消委會冷氣機｜10款高分窗口式冷氣名單　夠靜夠凍兼抽濕最平$2680

【冷氣機/窗口式冷氣機/消委會/抽濕/製冷/慳電/炎熱天氣】近日天氣變得炎熱，昨日（24日）天文台錄得錄得最高氣溫30.3度，打破1884年有記錄以來的3月最熱紀錄，預測到星期三（27日）氣溫會稍微下降。消費者委員會（消委會）早前曾測試市面上28款窗口式冷氣機，測試各款產品的抽濕和製冷功能，以及慳電效能，挑選出10款高分名單，供大家參考。

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10款高分窗口式冷氣

消委會分別於2020及2023年測試過市面上15款「3/4匹」冷氣機、13款「1匹半」冷氣機，共28款窗口式冷氣機，測試各款產品的製冷量、能源效益、寧靜程度、送風量及抽濕表現等等。

在「3/4匹」窗口式冷氣機測試中，消委會指15款樣本表現平均，其中8款總評獲4.5星，各產品寧靜程度及製冷量出色；在「1匹半」窗口式冷氣機測試中，13款產品包括變頻式及定頻式，有2款總評獲4.5星，製冷及抽濕效果良好。

以下為10款高分窗口式冷氣名單：

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消委會發現，「3/4匹」窗口式冷氣機各樣本的製冷季節性表現系數（CSPF）介乎3.02至3.14，若CSPF數值越大，即表示能源效益愈高，當中以「威士汀」樣本的CSPF值最高，達3.14。雖然當時全部樣本的能源效益標籤均標示為1級，但現時機電署已經修訂「強制性能源效益標籤計劃」的準則，測試的樣本僅獲4級。

而「1匹半」窗口式冷氣機中，13款產品在最高風速檔的送風量分別為每分鐘6.15至8.70立方米，當冷氣機送風量越高，吹出的風就越大，有效讓空氣在室內環境下流通得更好，越快達至均勻理想的室溫，同時達到抽濕功效。

4大冷氣機耐用慳電貼士

消委會4大冷氣機耐用慳電貼士：

每月洗隔塵網1至2次，確保有效阻隔空氣中的塵埃

保持冷氣機散熱位暢通，送風口沒有被雜物阻擋

將溫度設定於攝氏25.5度，用風扇對流加強空氣循環

若長時間不使用冷氣機，可先開啟送風功能去除機內濕氣，再用封套包好

*以上部分產品可能已停售，而售價及安裝費均參考自消委會當年報告，現時價格或有調整，存貨及實際售價可向個別品牌、代理商或零售商查詢。

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責任編輯：羅嘉欣