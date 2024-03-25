姐代母職丨9歲女童每天抱著幼弟上課　網民揭悲慘經歷感心酸

▲ 一名9歲小學女生，因母親患癌離世，每天只能揹著弟弟一起上學，引起當地社會關注。(IG截圖：undercover.id)

9歲本是無憂無慮、享受校園生活的年紀，然而家庭所迫，一名9歲女童卻有著不符合年紀的懂事。印尼一名瘦小的小學女生，因母親患癌離世，每天只能揹著弟弟一起上學，引起社會關注。眼見她小小的肩膀卻要承擔照顧弟弟的重擔，就讓一眾網民心酸不已。

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據印尼媒體《CNN Indonesia》、《Tribun News》和《myMetro》報道，最近一段名為「姐姐抱着弟弟上課」的影片在印尼當地網上瘋傳，事件發生在南蘇拉威西島(Sulawesi Selatan)，片中小女孩名為努拉妮(Nuraeni)的9歲小學女生，她每天都帶著弟弟一起去上學，經網上瘋傳後，揭露她背生的悲傷經歷。

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學校校長稱，努拉妮每天帶著弟弟上學，皆因她的媽媽於4個月前因癌症離世，她的父親是一名農民，每天都要落田幹活，家中也沒有任何親戚幫忙照顧小孩。小小年紀的努拉妮就身兼母職，每天帶著弟弟上學。

當姐姐上課時，弟弟就會安靜地坐在姐姐旁邊或教室後面，耐心等待姐姐放學。學校的老師及學生們對於她既要上課，兼要餵弟弟喝奶哄睡的情境，早已習以為常。老師透露，幸好弟弟非常乖巧，從不吵鬧及打擾課堂。

其實在媽媽還沒過世前，努拉妮負責照顧生病的媽媽，甚至因此輟學，直到母親離世才重返校園。

在《CNN Indonesia》片段所見，努拉妮在課堂上，一邊抱著弟弟哄他入睡，一手拿筆在課堂上抄寫作業。她不時停下抄寫動作，望向在外面嬉戲的同學，流露出與同學一起玩耍的渴望。

校方表示，不希望努拉妮退學，因此對她的情況採取寬鬆政策，校長更稱讚她是一個聰慧、活躍的學生，並直言「因為她很聰明，我們正在努力確保她能夠繼續上學。」

兩姐弟的故事在網上瘋傳後，引起不少網民同情，不少人表示願意提供幫助，甚至領養藉以改變他們的命運，「如果沒有親戚願意收留他們，我願意照顧他們兩個」、「我可以跟誰聯繫以便領養他們嗎？」更有人呼籲當局「像這樣的孩子應該獲得獎學金，讓她能夠更好地學習，小小年紀就這麼堅強，將來肯定是個傑出的人物。」

與此同時，地區政府正積極尋找解決辦法，讓努拉妮能像其他孩子一樣舒適地上學。目前不少人都對小女孩一家伸出緩手。

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責任編輯︰王明芳