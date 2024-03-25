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開心速遞丨樊亦敏分享30年蛻變美圖　三太因患病幾乎光頭戴假髮示人

娛樂 20:01 2024/03/25

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「三太」樊亦敏分享蛻變圖！

樊亦敏近年憑《愛·回家之開心速遞》裡三太「白天娥」一角成功入屋，年輕時樊亦敏憑選港姐而入行，之後獲無綫力捧，原本星途一帆風順，惟百病纏身的她受嚴重脫髮困擾！

幾乎光頭戴假髮示人

日前樊亦敏上載由20+蛻變成50+的照片，當中她寫道：「多謝大家陪住我，大家齊齊為自己打氣和加油，每充滿正能量，Never Give up on Yourself ，仲有多謝TVB同所有監制，無論我變成點，都比機會我參予您們的劇。」

從該張陳年剪報所見，20+的樊亦敏一頭短髮，她寫著：「掉光頭髮帶著假髮」，原來當時她戴著假髮出席活動。反而現在的樊亦敏擁有一頭濃密長髮，難怪她自豪寫著：「自然長髮，每天為健康努力」。

網民留言大讚三太「越來越有女人味」「三太是最美，歷久常新的美」，另外有人大讚「三太靚過盧淑儀多多聲！」，樊亦敏即回覆：「各有各靚啊」

婚後事丨三太客串貴氣迫人如女皇　樊亦敏睇中4億豪宅為圈中富婆

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開心速遞丨樊亦敏重提當年脫髮問題　 自揭搭飛機抖唔到氣經歷勁危險

健康問題耽誤事業

樊亦敏早前接受周國豐和伍仲衡的YouTube節目訪問，重提當年受脫髮問題困擾，她憶述：「嗰陣公司對我好好，不過我因為免疫系統出現問題，幾乎甩晒啲頭髮變光頭，之後醫咗好耐，唯有戴假髮。本來嗰陣有機會同鄭伊健去台灣發展，但係因為停唔到係咁甩，拍唔到劇集，唯有轉去做音樂主持。」

對於一個靚女要戴假髮示人，樊亦敏說：「一定有唔開心，唯有去面對，嗰陣都諗點樣去醫，可能我係雙子座，唔會將一件事睇得太集中，嗰陣我用咗幾年時間去醫好，不過依家久唔久都會甩，只係冇以前咁嚴重。」

健康問題影響事業外，更令樊亦敏減少社交活動，她曾於TOPick專訪中說：「某次我跟朋友去食飯突然暈倒，他立即將我送往急症室，他的樣子比我更驚慌，口震震地說：『你鎮定一點…』，我不想為朋友帶來心理壓力，所以甚少跟朋友聚會，加上以前未有室內禁煙，我吸入煙味會令氣管腫脹，好多活動都沒法參與。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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