開心速遞丨樊亦敏分享30年蛻變美圖　三太因患病幾乎光頭戴假髮示人

▲ 「三太」樊亦敏分享蛻變圖!

樊亦敏近年憑《愛·回家之開心速遞》裡三太「白天娥」一角成功入屋,年輕時樊亦敏憑選港姐而入行,之後獲無綫力捧,原本星途一帆風順,惟百病纏身的她受嚴重脫髮困擾!

幾乎光頭戴假髮示人

日前樊亦敏上載由20+蛻變成50+的照片,當中她寫道:「多謝大家陪住我,大家齊齊為自己打氣和加油,每充滿正能量,Never Give up on Yourself ,仲有多謝TVB同所有監制,無論我變成點,都比機會我參予您們的劇。」

從該張陳年剪報所見,20+的樊亦敏一頭短髮,她寫著:「掉光頭髮帶著假髮」,原來當時她戴著假髮出席活動。反而現在的樊亦敏擁有一頭濃密長髮,難怪她自豪寫著:「自然長髮,每天為健康努力」。

網民留言大讚三太「越來越有女人味」「三太是最美,歷久常新的美」,另外有人大讚「三太靚過盧淑儀多多聲!」,樊亦敏即回覆:「各有各靚啊」

婚後事丨三太客串貴氣迫人如女皇 樊亦敏睇中4億豪宅為圈中富婆

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

開心速遞丨樊亦敏重提當年脫髮問題 自揭搭飛機抖唔到氣經歷勁危險

健康問題耽誤事業

樊亦敏早前接受周國豐和伍仲衡的YouTube節目訪問,重提當年受脫髮問題困擾,她憶述:「嗰陣公司對我好好,不過我因為免疫系統出現問題,幾乎甩晒啲頭髮變光頭,之後醫咗好耐,唯有戴假髮。本來嗰陣有機會同鄭伊健去台灣發展,但係因為停唔到係咁甩,拍唔到劇集,唯有轉去做音樂主持。」

對於一個靚女要戴假髮示人,樊亦敏說:「一定有唔開心,唯有去面對,嗰陣都諗點樣去醫,可能我係雙子座,唔會將一件事睇得太集中,嗰陣我用咗幾年時間去醫好,不過依家久唔久都會甩,只係冇以前咁嚴重。」

健康問題影響事業外,更令樊亦敏減少社交活動,她曾於TOPick專訪中說:「某次我跟朋友去食飯突然暈倒,他立即將我送往急症室,他的樣子比我更驚慌,口震震地說:『你鎮定一點…』,我不想為朋友帶來心理壓力,所以甚少跟朋友聚會,加上以前未有室內禁煙,我吸入煙味會令氣管腫脹,好多活動都沒法參與。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介:

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5