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外遊注意丨長假將至搭飛機隨時一身菌?　空姐爆機艙內最污糟地方

健康資訊 17:55 2024/03/25

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熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

【復活節/復活假/飛機/空姐/外遊】復活節長假將近，不少港人均會趁機坐飛機出國外遊！不過，有空姐便提醒，儘管每一架飛機都有會在航程結束後進行清潔，但座位一些位置其實是長期「受人忽略」，當中一個地方更呼籲乘客最好「不要碰」。

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根據《哈芬頓郵報》報道，飛機座位遠比想像污糟及多細菌，當中有空姐接受訪問時更爆料指，前方座位背後的置物袋更是當中「佼佼者」，她提醒「如果你一定得用座位置物袋，可以考慮先把東西放一次性袋子裡。」她指這樣做除了可以防範乘客個人物件遭污染，更能簡化事後清潔人員的工作。

外國論壇Reddit有機組人員亦曾分享相同意見，指機組人員曾在置物袋清出過蘋果核、舔一半的棒棒糖、襪子、口香糖、用過的衛生紙、有嘔吐物的嘔吐袋、手和腳的指甲；亦從沒有認真清潔過置物袋；更目睹有些乘客很喜歡將雙腳彎曲抵在前座椅背上，腳趾頭甚至腳掌，就抓住或插進置物袋內，「相當嘔心」。

我每次都建議，你絕對、絕對、絕對、真的不要把你的任何東西放進座位置物袋裡！

飛機易染皮膚病

事實上，飛機上有不少衛生黑點。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指出，於航機上感染皮膚病情況時有發生，主因多為上一位乘客本身帶菌，如座位未經徹底消毒便讓下一位乘客使用，便有機會傳染。

陳醫生認為，最直接有效的方法是減少皮膚與座位直接接觸，避免穿熱褲或短裙固然是方法之一，但如果考慮到女士穿著品味或天氣情況，就坐前以毛氈或外套覆蓋座位亦可有效減少被感染機會。

飛機5大衛生黑點

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責任編輯：羅嘉欣

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