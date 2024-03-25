北上消費︱八達通「全國通」$88通行320個城市　一文看清購買地點+增值方法+儲值上限

▲ 八達通「全國通」$88一卡通行320個城市，一文看清購買地點、增值方法、儲值上限。（經濟日報資料圖片）

【八達通全國通/】北上消費已成為港人新常態，八達通公司早前宣布推出「全國通」，一卡通行香港及內地320個城市，適用於乘搭地鐵和巴士等交通工具，全國通卡於今日（3月25日）正式發售，每張售價88港元，市民可經各大便利店和指定7個港鐵站購買，TOPick整合全國通使用詳情、購物地點、增值方法等資料，供大家參考。

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八達通全國通︱特點

全國通卡毋須實名登記

可在香港和內地逾320個城市使用

適用於乘搭公共交通工具如地鐵和巴士，亦可用作購物

可用港幣增值，在內地消費時自動兌換為人民幣

儲值上限為港幣1,000元

八達通全國通︱發售日期

全國通於3月25日正式發售。

八達通全國通︱購買地點

市民可於各大便利商店和指定7個港鐵站購買：

紅磡站

落馬洲站

上水站

粉嶺站

荃灣站

九龍塘站

金鐘站

八達通全國通︱增值方法

用戶可在香港的八達通增值機、地鐵站增值機或通過八達通APP進行增值。

八達通全國通︱儲值上限

八達通全國通的儲值上限為港幣1,000元。

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責任編輯：王明芳