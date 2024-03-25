北上消費︱八達通「全國通」$88通行320個城市 一文看清購買地點+增值方法+儲值上限
休閒消費 14:26 2024/03/25
【八達通全國通/】北上消費已成為港人新常態，八達通公司早前宣布推出「全國通」，一卡通行香港及內地320個城市，適用於乘搭地鐵和巴士等交通工具，全國通卡於今日（3月25日）正式發售，每張售價88港元，市民可經各大便利店和指定7個港鐵站購買，TOPick整合全國通使用詳情、購物地點、增值方法等資料，供大家參考。
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八達通全國通︱特點
- 全國通卡毋須實名登記
- 可在香港和內地逾320個城市使用
- 適用於乘搭公共交通工具如地鐵和巴士，亦可用作購物
- 可用港幣增值，在內地消費時自動兌換為人民幣
- 儲值上限為港幣1,000元
八達通全國通︱發售日期
全國通於3月25日正式發售。
八達通全國通︱購買地點
市民可於各大便利商店和指定7個港鐵站購買：
- 紅磡站
- 落馬洲站
- 上水站
- 粉嶺站
- 荃灣站
- 九龍塘站
- 金鐘站
八達通全國通︱增值方法
用戶可在香港的八達通增值機、地鐵站增值機或通過八達通APP進行增值。
八達通全國通︱儲值上限
八達通全國通的儲值上限為港幣1,000元。
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責任編輯：王明芳