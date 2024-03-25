【黎智英案】李宇軒稱曾會見日本議員　日本議員曾提出人權法案草案

▲ 李宇軒稱曾會見日本議員，日本議員曾提出人權法案草案。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（25日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱，曾於2020年1月獲邀到日本與眾議院議員山尾志櫻里會面，當時對方曾解說一份人權法案的草案，李曾就此游說其他日本議員支持草案。

案件今踏入第52天審訊，第4位從犯證人、12港人案被告之一的李宇軒第9天出庭作供，副刑事檢控專員周天行代表控方作主問。

李供稱，曾於2020年1月獲邀到日本，與日本眾議院議員山尾志櫻里會面，當時在場人士有名為「村長」的男子、在日港人組織成員張亦澄，以及山尾志櫻里的助理倉持麟太郎。

李指，當時張原來已準備一份由自行草擬的香港人權法案，但山尾志櫻里亦準備一份類似人權法案的草案，並向張及李等人解說，李等人出於禮貌同意山尾志櫻里之草案，最終經商討後，決定由李等人嘗試爭取其他議員支山尾志櫻里的方案。

李續供稱，山尾志櫻里提出之法案泛指一般情況，並非針對香港，又指若法案通過後，侵害人權者將會受限制，惟李並未確實記起相關限制內容，但指草案打算達至阻嚇作用。

李指出因疫情關係，曾電郵予山添拓及井上哲士等日本議員，以爭取對方在國會重開後，支持山尾志櫻里提出的人權法案。

李又指，截至2020年夏天，「SWHK@JPN」等3個組織與山尾志櫻里等日本議員會面，當時準備公布發表人權法案，前眾志成員周庭亦拍片支持法案，希望日本繼續關心香港事務和感謝日本。

控方展示由英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）設立Signal群組於2020年1月的對話記錄，Dimon表示Dr. Warren Mann要求取得被制裁的香港高級警員名單，李其後傳送附有制裁名單連結。李供稱，Dr. Warren Mann為1名醫生，曾替示威者作救護工作，他希望建議提供制裁目標。

聆訊今午（25日）續。

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記者：梁錦麟